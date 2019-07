EFD:s besked om utökning av damallsvenskan: "Diskussionen är om två lag"

Svenska klubbar vill utöka antalet lag i damallsvenskan. Beslut kan tas i höst - och om så blir fallet utökas serien med två lag. - Om vi vill ha en förändring behöver vi lämna in en motion senast första september till representantskapsmötet, säger EFD:s ordförande Annika Grälls till Fotbollskanalen.

Damallsvenskan kan i framtiden innehålla fler lag. Redan i november i fjol, så ställde sig 18 av 26 tränare i damallsvenskan och i elitettan, i en enkät av Radiosporten, bakom en utökning av damallsvenskan - och under damallsvenskans upptaksträff i mitten av april meddelade intresseorganisationen Elitfotboll Dam (EFD) att en grupp, under Svenska Fotbollförbundet, tillsatts för att undersöka frågan och samla in information.

- Gruppen kommer att lägga fram sitt förslag under ordförandekonferensen i sommar, där distrikten, eliten och Svenska Fotbollförbundet träffas, så det är igång sedan i januari. Vi får sedan se vad gruppen kommer fram till och det kommer i början av sommaren, sa Linda Wijkström, kommersiell chef i EDF, till Fotbollskanalen då.

Nu har ordförandekonferensen ägt rum i Frankrike.

EFD:s ordförande Annika Grälls berättar att diskussionen nu landat i en utökning av damallsvenskan med två lag, det vill säga från tolv till 14, men att ett beslut om en motion till Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte, där ett slutgiltigt beslut i sådana fall kan tas, i höst ännu inte är taget.

- Om vi tittar på våra föreningar, så säger 22 av dessa att man vill ha mer matcher och att det skulle vara bättre att utöka antal lag för att även få en längre säsong. Sedan ser man också till hur man ska hantera ökade kostnader och det hade vi bland annat som diskussionspunkt under ordförandekonferensen i juni. Utifrån det kommer arbetsgruppen att ha ett möte i augusti, samtidigt som vi kommer att träffa ordförandena. Om vi vill ha en förändring behöver vi lämna in en motion senast första september till representantskapsmötet, säger Grälls till Fotbollskanalen.

Grälls fortsätter:

- Diskussionen har varit att utöka med två lag i damallsvenskan. Det är frågan som diskuteras och sedan får vi se var vi landar utifrån den diskussionen som varit och är fram till att representantskapsmötet eventuellt tar beslut.

Är det klart att ni kommer att lämna in en motion?

- Det är för tidigt att säga, då det handlar lite om hur vi väljer att hantera frågan och om det är läge för att öppna upp för det. Det tog betydligt längre tid än omställningen för elitettan och alla ska känna sig delaktiga. Vi ska träffa våra ordföranden, då det är en fråga för dem om huruvida vi ska fatta ett beslut, gå vidare eller avvakta.

I år spelar tolv klubbar i damallsvenskan och 14 i elitettan.