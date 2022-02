Efter Tamminens skada - Hammarby värvar dansk målvakt

Hammarbys målvakt Anna Tamminen är borta från spel efter att nyligen ha opererat handen och klubben har nu tagit in en ersättare. Kathrine Larsen, som har meriter från danska landslaget, har skrivit ett kontrakt med klubben över vårsäsongen. Hon kommer senast från norska Klepp och är spelklar redan till helgen.

- Kathrine var med oss i Marbella och gjorde ett bra intryck både som spelare och person. Hon smälte in i gruppen snabbt dessutom, och har erfarenhet från danska ligan, damallsvenskan samt från danska landslaget med sig. Skönt att få in henne med kort varsel och täcka under perioden Anna är skadad, säger sportchef Johan Lager om nyförvärvet i pressmeddelandet.

Larsen själv kommenterar flytten som följer:

- Det känns väldigt bra, det är ett fantastiskt lag jag får vara en del av. Jag har fått en väldigt bra bild av allt från faciliteter och ledare till supportrar och spelare.

Under säsongen 2020 spelade Larsen i Djurgården i damallsvenskan.