ENKÄT: Så tror damallsvenska ledare och spelare att det går för Sverige i VM

Peter Gerhardssons svenska damlandslag kliver i sommar in i VM i Frankrike. I gruppen väntar Chile, Thailand och USA och därefter en möjlig väg via slutspelet mot en final den 7 juli i Lyon. Under torsdagens upptaktsträff för damallsvenskan, så samlade Fotbollskanalen ihop röster från flera klubbar för att ta reda på hur det går för Sverige, vem som blir det största utropstecknet i den svenska truppen under mästerskapet och vilket land som i slutändan får lyfta VM-pokalen.

Marcus Lantz, tränare, Kopparbergs/Göteborg FC

Hur går det för Sverige i VM?

- Jag tror att de går vidare från gruppen och överlever åttondelen, men sedan tror jag kanske att man åker i en kvartsfinal, även om man kanske är lite färgad av de senaste matcherna. Jag hoppas dock att de går längre än så och får man igång offensiven kan det bli bra, men det har varit lite knackigt med den.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Jag tror att Elin Rubensson kan få sitt riktiga genombrott. Elin har varit med många gånger, men inte riktigt fått spela varje gång och i stället nu fått en fast plats och blivit en startspelare. Jag tror att hon kan göra ett bra VM.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Jag tror det blir Tyskland eller USA.

Henrik Korhonen, tränare, Kungsbacka DFF

Hur går det för Sverige i VM?

- Sverige kommer att ta sig till minst semifinal, det tror jag.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Jag tror faktiskt att Janogy (Madelen) kommer att vara en joker. Hon kommer att få ett inhopp i andra gruppspelsmatchen och gör mål. Sedan kommer hon att få starta i tredje och göra mål och sedan kommer det att rulla på för henne därifrån.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Tyskland är svåra. Det är svårt att prata bort Tyskland, både på dam- och herrsidan. Det spelar ingen roll hur det ser ut - Tyskland alltid är där. Jag får väl säga att Tyskland slår Sverige med 2-1 i VM-finalen.

Renée Sleegers, tränare, LB07

Hur går det för Sverige i VM?

- Jag tror att de överlever gruppfasen och sedan beror det lite på lottning i kvartsfinalen. Jag tror att de kanske stannar i kvartsfinal eller åttondelsfinal. De kan dock gå hur långt som helst om man har formen med sig, lite tur, inga skador och gruppen mår bra. Då kan de gå till final.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Jag tror mycket på Fridolina Rolfö. Hon är offensivt kreativ, kan göra mål och ta sig förbi en motståndare, så hon kommer att bli viktig för Sverige.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Jag tycker att Tyskland och Frankrike ser väldigt spännande ut, samtidigt som USA är starka. Jag tror även att Holland, med den formen de har haft, kan utmana.

Olof Unogård, tränare, Linköpings FC

Hur går det för Sverige i VM?

- Jag hoppas, som svensk, att de går så långt som möjligt, men som LFC-tränare hoppas jag även att de ska få lite ledighet. Jag tror att åttondelsfinal eller kvartsfinal är en rimlig målsättning. Om de ska gå längre än så krävs det nog lite tur med lottning och många som presterar personbästa. Åttondelsfinal och kvartsfinal känns däremot rimligt.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Jag hoppas att det blir Lina Hurtig. Hon har varit in och ut i startelvan på grund av skador och så, men hon får inte heller prestera för bra, så att någon europeisk klubb köper loss henne, men jag hoppas att Lina har ett lyckat VM.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Jag tror att det blir USA.

Stellan Carlsson, tränare, Piteå IF DFF

Hur går det för Sverige i VM?

- Med hjärtat hoppas jag att man får till det med en bra match i semifinal, men hjärnan säger också, med den utvecklingen som går snabbt framåt nu, att det kommer bli tuffa gruppspelsmatcher och sedan fortsätta med tuffa matcher, men med hjärtat är det semifinal.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Jag önskar att en sådan spelare som Fridolina Rolfö får vara frisk. Det är en sådan spelare som har en stor kapacitet för att uträtta stora saker.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Om Frankrike klarar av det mentala spelet, så vinner de.

Jonas Eidevall, tränare, FC Rosengård

Hur går det för Sverige i VM?

- De går vidare från gruppen.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Caroline Seger kommer att bära det svenska landslaget genom VM.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Hemmanationen brukar ofta vara stark och Frankrike har ett fantastiskt landslag, så är det någon gång de ska få ihop det där landslaget i ett mästerskap, vilket de aldrig lyckas verka få, så är det väl ändå nu.

Thomas Mårtensson, tränare, Vittsjö GIK

Hur går det för Sverige i VM?

- Jag tror att Sverige tar sig till minst semifinal. Jag tror att man går långt på struktur och ett bra försvarsspel i VM. Jag tror att det i VM, precis som i OS 2016, inte blir så många mål och då tror jag att Sverige vinner i förlängning eller straffar. Sverige har en bra tradition av att vinna och avgöra matcher, men det blir nog inga målmatcher i VM, i stället 1-0, 0-0 eller 1-1.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Elin Rubensson. Å andra sidan letar alla efter den nya målskytten, men jag säger Rubensson.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Jag tror att Tyskland vinner. De har kommit igenom en generationsväxling och ser både starka och stabila ut. De har 20 spelare som är lika bra.

Henrik Larsson, tränare, Växjö DFF

Hur går det för Sverige i VM?

- Jag tror att de tar sig till kvartsfinal och sedan gäller det att få en bra lottning, men med rätt lottning kan det bli semifinal och då är det matcher som kan avgöras hur som helst. Medalj ska inte vara omöjligt.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Anna Anvegård. Jag tycker att hon har otroligt mycket fotboll i sig, är väldigt ung och är oerhört driven. Jag ser hur mycket hon tränar och hur ambitiös hon är. Ibland får man hålla lite i henne och bromsa. Hon kommer att bli bra, även om vi kanske får ge henne något år till.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Jag tror att det blir något av de stora lagen. Det är svårt att säga vilka som är bäst. Tyskland, om de orkar? Det är väl Tyskland eller så blir det kanske USA. Det är nog någonstans där.

Frida Abrahamsson, spelare, Kif Örebro

Hur går det för Sverige i VM?

- Jag tror att de tar sig till kvarten, men kanske åker ut i semifinal.

Vem blir största utropstecknet i Sverige?

- Jag hoppas att det kanske blir någon som Madelen Janogy eller någon som är lite av en ”underdog” och kan sticka ut i VM.

Vilket landslag vinner mästerskapet?

- Tyskland.