Eriksson lämnade Piteå för Linköping: "Var sugen på någonting nytt"

Linköping FC åkte på förlust mot Hammarby i höstpremiären som spelades på Grimsta.

Under sommaren har klubben, som gick trögt i inledningen av damallsvenskan, plockat in tre nyförvärv. Två av de debuterade från start på lördagen, Polly Doran och Sara Eriksson. Maria Ólafsdóttir byttes in i den andra halvleken.

Sara Eriksson lämnade Piteå IF under sommaren och anslöt till ligakonkurrenten Linköping.

- Jag var sugen på att testa någonting nytt. Då kändes Linköping som ett bra alternativ. Jag tycker att de spelar en rolig fotboll och involverar mittfältet mycket. Jag hoppas kunna bidra med mitt passningsspel, springa mycket och ta de tuffa duellerna.

- Sedan är det bra att det är lite närmare hem än Piteå, säger Eriksson.

21-åringen, som är från Stockholm, spelade tidigare i Hammarby. Där hade hon, precis som nu, Rafael Roldán som tränare.

- Sara och jag känner varandra från tiden i Hammarby. Hon är en mittfältare som har bra löpkapacitet och är jättebra med boll. Jag hade som önskemål att hon skulle komma till Linköping så det var jättebra att vi kunde värva henne, säger Roldán.

I fjol var Linköping med och slogs om guldet men slutade på en tredjeplats. I år fick laget en tuff start på vårsäsongen och i skrivande stund ligger LFC på en sjundeplats i tabellen.

- Jag tror på att vi kan höja oss och nå högre placeringar. Det känns som en väldigt professionell organisation och traditionell klubb så jag tror att vi kommer tillbaka, säger Eriksson.