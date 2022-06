Eskilstunas kris - kan degraderas från damallsvenskan

Eskilstuna United ligger just nu på sjätte plats i damallsvenskan, men samtidigt har det stormat en del kring klubben senaste tiden. För en månad sedan uppgav Eskilstuna-Kuriren att flera spelare inte har fått ut sin lön i tid, och nyligen kom besked om att klubben drar ner på ett antal tjänster i föreningen. Enligt klubben är det pandemin och minskade intäkter som ligger bakom det svåra ekonomiska läget.

Nu har krisen dessutom förvärrats ytterligare, då situationen hotar klubbens elitlicens, vilket i värsta fall kan leda till tvångsdegradering. Svenska Fotbollförbundets licensnämnd skriver i sitt delbeslut att United måste visa noll i eget kapital senast den 31 augusti.

ANNONS

"Eskilstuna United DFF, som återigen redovisade negativt eget kapital per den 31 december har att lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, vilket måste visa minst noll i eget kapital för att klara eget kapitalkravet i elitlicensen", skriver licensnämnden.

Eskilstuna Uniteds ordförande Lina Bertilsson vill inte ställa upp på en intervju, men ger följande kommentar skriftligt:

"Läget är ansträngt, vi är medvetna om situationen och agerar. Vi jobbar enligt vår handlingsplan med olika aktiviteter. Delbeslutet från elitlicensnämnden var väntat", skriver hon i ett sms till Fotbollskanalen.

Vidare har inte superettan-lagen Östersunds FK och Skövde AIK uppfyllt kravet gällande positivt eget kapital per den 31 december 2021.