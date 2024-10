FC Rosengård svenska mästare - SM-guldet säkrat fyra (!) omgångar innan slutet

FC Rosengård hade möjligheten att säkra klubbens 14:e SM-guld hemma på Malmö IP. Allt som krävdes var att segersviten i damallsvenskan skulle hållas intakt även mot tabellfyran Kristianstads DFF. Hemmalaget gjorde en förändring sedan 0-1-vinsten mot Piteå, med Jessica Wik som ersatte Anni Eveliina Hartikainen i startelvan. KDFF saknade bästa målskytten Hlin Eiriksdottir, som var avstängd.

Efter en jämn matchinledning tog Rosengård ledningen i den 20:e minuten. Mai Kadowaki sköt ett skott som Moa Olsson släppte retur på, och försvararen Rebecca Knaak petade in sitt tionde mål för säsongen från nära håll.

Annons

Några minuter senare sköt KDFF lagets första skott på mål genom Katla Trygvadottir. Ett avslut som Eartha Cumings räddade längs marken, innan Alice Nilsson avslutade strax utanför. Cumings fick agera igen i den 30:e minuten när hon tippade Remy Siemsens skott över ribban.

Gästerna pressade serieledaren i mitten av första halvlek och Nilsson hade ett nytt avslut efter en halvtimme, som gick tätt över ribban. Det sista läget i halvleken fick hemmalagets Emilia Larsson, som fick se Olsson göra en stark enhandsräddning. Halvleken slutade 1-0 till Rosengård.

- Det ska vi vara glada för. Jag tycker att de gör det jättebra, det är svårt att möta dem. Samtidigt tycker jag att vi går in stenhårt i duellerna. Vi måste bestämma oss för när vi ska behålla bollen och när vi ska gå för det, så att det inte blir en för svängig match. För det passar Kristianstad bättre än oss, säger Rosengårds Jessica Wik till Viaplay.

Annons

Filippa Andersson Widén i samma sändning.

- Vi kontrollerar vårt spel ganska bra ändå. Vi har djupledshotet som vi måste ha, för att öppna upp lite ytor. Det tycker jag att vi gör bra, säger Kristianstads 15-åriga talang.

Spelbilden var fortsatt jämn även efter pausen, men målchanserna blev färre. I den 65:e minuten skapade Rosengård en genom Momoko Tanikawa, där Olsson först räddade avslutet innan bollen tog på en bortaförsvarares arm vid nästa skott från supertalangen. Men huvuddomaren Eva Svärdsudd vinkade avvärjande.

Tio minuter senare hade Rosengårds Larsson en boll i mål. Det godkändes dock inte eftersom anfallaren var för brysk i närkampen mot Clare Polkinghorne. Men bara minuten senare kom 2-0. Återigen var det tyskan Knaak som gjorde mål, sedan hon nickat Tanikawas hörna i mål.

Annons

Kristianstad lyckades skapa nerv under slutminuterna tack vare Tilda Sandéns reducering i den 86:e minuten.

Men resultatet 2-1 stod sig, och Malmöklubben FC Rosengård kan titulera sig svenska mästare på damsidan för 14:e gången. Detta med fyra matcher kvar att spela, då avståndet ner till BK Häcken är 17 poäng.

Rosengård har vunnit samtliga 22 matcher hittills, vilket innebär att de även tagit över Umeå IK:s rekord i antalet vinster på rad.

- Inför matchen visste jag inte riktigt om jag kunde spela, då jag har haft lite problem med min vad, så jag fick kämpa ganska mycket i dag. Jag hade hela laget i ryggen, och vi klarade av det. Vi har gått igenom otroligt mycket under säsongen både på och utanför planen, så det är mycket känslor med tanke på att det också är min sista säsong. Jag tror inte att det finns bättre sätt att avsluta karriären på än så här, säger Caroline Seger, som var i tårar efteråt, till Fotbollskanalen.



Annons

- Svårt att säga. Jag tror att jag måste få lov att landa i allt och efter allt som varit. Sedan får vi se var jag är i januari månad.

Hur ska ni fira i kväll?

- Jag vet faktiskt inte så mycket. Det är någon annan som har fått dra i det. Jag ska bara hänga på.

Tränaren Joel Kjetselberg hyllar Seger efteråt.

- Det betyder så enormt mycket, och egentligen med nästan samma lag (som förra året). Vi tappade spelare under säsongen och nya kom in och bidrog. Truppen är så enormt stark att oavsett om någon är borta, så går någon annan in och gör jobbet. De har varit enorma i hur de tagit sig an den här säsongen, så jag är så stolt, säger han.

Sportchefen Therese Sjögran håller heller inte igen om Seger.

Annons

- Det är bara att se vad hon har presterat i år, kanske spelat sin bästa fotboll på många år. Att få vara skadefri betyder så mycket. Hon är klistret. Det är hon som hållet ihop allting, säger Sjögran.

När hon slutar, vad händer då?

- Det går inte att ersätta henne. Vi måste hitta andra lösningar.

Olivia Schough är också lycklig efter det bärgade SM-guldet.

- Man känner en liten lättnad nu måste jag säga. Även om vi visste att guldet skulle komma så ville vi avgöra här hemma. Och att inte förlora en enda match tills vi har vunnit guldet. Såklart något vi ville jättemycket och vi lyckades idag och jag är så jäkla stolt och glad, säger stjärnan till Fotbollskanalen.

Emilia Larsson:

- Det är otroligt bra. Jag är så fruktansvärt stolt över alla i laget, i ledarstaben och runt omkring. Jag är otroligt glad och otroligt stolt, säger hon och fortsätter:



Annons

- Det har varit en press, men vi har varit väldigt trygga i att vi vet att vi är jävligt bra. Vi har kunnat luta oss tillbaka på att vi har spelat bra matcher och är ett jävligt bra lag. Det är en trygghet i pressen.

FC Rosengårds lag: Cumings - Jansson, Arnardottir, Knaak - Wik, Seger (K), Tanikawa, Öling - Larsson (Hartikainen 90'), Kadowaki, Schough.

Kristianstads DFF:s lag: Olsson - Nilsson, Reidy, Petrovic, Polkinghorne, Persson (Harrysson 84') - Wickenheiser (K), Nilsson, Tryggvadottir - Andersson Widén (Sandén 84'), Siemsen (Janzen 84'), Gudny Arnardottir.