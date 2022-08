FEM SPANINGAR: "Är damallsvenskan världens jämnaste liga?"

Piteås bragd, Rosengårds bottennapp

Aldrig hade Piteå lyckats vinna mot giganterna FC Rosengård. Nu har dom det. Rosengård saknade inte bara sin kapten Caroline Seger (som har opererat sin häl och blir borta resten av säsongen) har också blivit av med tongivande spelare som den danska ytterbacken Katrine Veje och Jelena Čanković. Båda har lämnat för spel i England; Veje ska till Everton men Čankovićs nya klubbadress inte är officiell än även om uppgifter pekar på att serbiskan ska till de regerande ligamästarna Chelsea. Spännande tider!

Det måste också nämnas att Jessica Wik är tillbaka efter mammaledighet och gjorde sin första start på över ett år och det är ingen dålig ersättare till Veje. Väldigt fint och bra att se Wik tillbaka på fotbollsplanen av flera anledningar. Fotbollsmässigt är hon en stor tillgång för vilket lag som helst även om det säkert kommer ta henne några matcher att komma tillbaka till full kapacitet och matchvana.

Piteå ställde dock frågor till Rosengårds "nya" startuppställning och Skåningarna hade inga bra svar. 90 minuter plus tilläggstid senare var Piteås bragd ett faktum och Rosengårds bottennapp ett faktum. Låt mig dock tillägga - det handlar INTE om att Piteå är ett dåligt lag eller en motståndare som ska underskattas men, Rosengårds spelartrupp är kvalitet rakt igenom och sett till tabelläget kändes tre poäng ändå självklart.

Talangerna i BK Häckens backlinje

Vi ska ägna lite tid åt BK Häckens nykomponerade backlinje också. Mest för att jag kan tycka att det är fantastiskt att vi har en liga där unga talanger verkligen får chansen. Inte bara en heller, utan tre av fyra var under 20 år i helgens startelva. Hanna Wijk, Elma Junttila Nelhage och Anna Sandberg. Hanna Wijk fyllde 18 år 15 december 2021 och samma dag startade hon i Häckens gruppspelsmatch i Champions League hemma på Bravida Arena mot Lyon. Hon verkar numer vara en självklar startspelare i de gulsvartas backlinje på högerbackspositionen samtidigt som 19-åriga Anna Sandberg rattar vänstersidan. Sandberg köptes från KIF Örebro och är en annan spelare som jag verkligen tycker att man ska titta lite extra noga på om man inte har gjort det förr. Om det fanns tvivel på att Sandberg inte skulle ges speltid i sin nya klubb så kanske de är borta nu. Tränare Robert Vilahamn valde att ge Sandberg chansen direkt mot sin gamla klubb. Om hon tog den? Japp. U19-landslagsspelaren hade en passningsprocent på 94 (31 av 33 gick till rätt adress den här matchen) och av fyra inlägg var fyra en succé. Wijk var liksom inte sämre hon men åt helsike med all annan statistik där utan låt oss istället prata om att Wijk inom loppet av nio minuter hade gjort två mål varav det andra var en riktig fullträff. Minst sagt.

Supporterkultur

Jag kan ändå inte låta bli att nämna diskussionerna som har uppstått kring Hedvig Lindahl inför, under och efter Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården på Tele2 Arena. Och nej, jag förstår nog heller inte supporterkulturen fullt ut när det gäller Stockholmsklubbarnas rivalitet. Oavsett vilket så tycker jag att de som försvarar Djurgårdens supporterkultur och samtidigt går till personangrepp mot Lindahl på sociala medier just nu ska tänka sig för både en och två gånger. När man använder ord som hat, hata och hatar inom supporterkulturen kan det lätt bli fel och det syns just nu i många kommentarsfält på sociala medier. Den som tror att Hedvig Lindahl inte menar väl såväl på planen och utanför planen behöver nog också se sig i spegeln.

Bästa spelaren just nu?

ANNONS Jag har en förkärlek till defensiva och centrala mittfältare. Med en riktigt, riktigt bra sådan kan ett lag lyckas på flera punkter i spelet. För att nämna ett par; Englands Keira Walsh som jag anser var en av EM:s absolut bästa spelare, vår egen Caroline Seger som ibland ser ut att lämna det svenska landslaget i limbo vid frånvaro eller Alexia Putellas, Barcelonas offensiva åtta som dikterar spelet helt underbart på mittfältet för Primera Iberdrolas regerande mästare. Kanske finns det också en anledning till att Lyon är så bra som dom är med Amandine Henry som agerar länk mellan backlinje och anfall?

I fotbollsanalysplattformen PlaymakerAi hittar vi en annan central mittfältare som har höjt sig flera snäpp och visar riktig kvalitet just nu i Damallsvenskan. Linköpings kapten Olga Ahtinen. Playmakers spelarbetyg (player grade) rankar Ahtinen som Damallsvenskans just nu bästa spelare. Hon ligger förvisso mellan Jelena Čanković och Johanna Rytting Kaneryd om man tittar på alla aktioner och mätvärden som Playmaker har men hallå? Varken Čanković eller JRK är ju kvar här nu!

Nedan syns Ahtinens spindel från Playmakers plattform sett till den här säsongen också. I spindeln ser man att hon är över medel för hennes position i samtliga attribut, vilket är mycket ovanligt. Hennes närkampsspel och passningsspel är det som sticker ut mest där hon är bland de bästa, eller den bästa i hela damallsvenskan. Linköping har många bra spelare i år men Ahtinen förtjänar ändå lite grädde på sitt mos.

Världens mest jämna liga?

Det talas ständigt om vilken som är världens bästa liga, både inom dam- och herrfotbollen och visst, Damallsvenskan kanske ligger efter de riktigt stora bjässarna sett till vissa områden. Men kom igen, kolla på tabellen här och nu och säg att vi inte har en spännande liga just nu. Konkurrensen om platserna till Champions League är stenhård och det är faktiskt inte helt självklart att säga vilka som kommer att sluta etta, tvåa och trea som det ser ut.

Kan vi inte sluta prata om att damallsvenskan tappar och halkar efter utan istället börja prata om att vi har en liga som inte bara är jämn som fasen just nu, kanske den jämnaste i världen? Kan vi också inte prata om att Sverige är ett land fullt av talanger där dessa får chansen att spela regelbundet på den absolut högsta nivån vi har här? Det finns så många spännande saker med Damallsvenskan och det är dags att lyfta dom istället för att enbart fokusera på det som är sämre och behöver utvecklas.

Som avslutning kan vi titta på ligans top 10 sett till mätvärdet xT/90 efter halva säsongen spelad.

xT = Expected Threat är en sannolikhetsmodell för fotboll som bygger på hur mycket sannolikare lagets bollinnehav kommer sluta upp i ett mål när bollen flyttas på planen från punkt A till B.

Expected threat värderar korrekta passningar, drivningar samt dribblingar av bollen. Utifrån detta kan man värdera vilka spelare som bidrar mest till att göra lagets bollinnehav mer sannolikt att sluta upp i ett mål. Med andra ord kan man säga, vilka spelare bidrar till göra sitt lags bollinnehav “farligare” för motståndaren med sina aktioner. Aktioner som värderas väldigt högt i en xT modell är t.ex aktioner som gör att bollen hittar in i sista tredjedel, offensivt straffområde eller målzonen. Styrkan jämfört med xA (expected assist) är att den värderar alla passningar som sker och inte bara passningar som leder till avslut.

I grafen nedan från PlaymakerAi hittar ni topp 10 hittills i år, där spelare med minst 500 minuter spelade inkluderas.

Fem korta:

Omgångens islossning

BK Häcken. 6-0 mot KIF Örebro som förra veckan hade lekstuga med Brommapojkarna.

Omgångens stolpträff

Redan ovannämnda Olga Ahtinen prövade lyckan hela sju gånger för att utmana Madeline Talbot i Brommapojkarnas mål. Hennes skott i stolpen i 29:e minuten på Linköping arena gick inte av för hackor när hon avlossade en kanon några meter utanför straffområdet.

Omgångens mål

BK Häckens Hanna Wijks 3-0 mål mot KIF Örebro.

Omgångens tikitaka

Hammarbyduon Vilde Hasund och Madelen Janogy ser ut att ha nåt stort på gång.

Omgångens "ouch"

Eskilstunas Joanna Bækkelund bakåtpassning till målvakten Katie Fraine.