FEM SPANINGAR: "Bästa tänkbara start för nye Rosengård-tränaren"

Drömstart under nye tränaren

38 sekunder. Så kort tid behövde krisande FC Rosengård innan de gjort det första målet under nye tränaren Joel Kjetselberg, som ersatt sparkade Renée Slegers. Det var Fiona Brown som spelade fram Karin Lundin till målet, och efter en halvtimmes spel var det skotskan Brown som själv satte nästa mål. 3-0 kom på en vacker frispark av Olivia Schough under tilläggstiden och 4-0 satte Gina Chmielinski i den 82:a minuten. Hon hade då knappt varit på planen i en minut. Allt gick FC Rosengårds väg i kväll, och Kjetselberg kunde knappast fått en bättre inledning på chefstränaruppdraget.

