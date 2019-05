FEM SPANINGAR: "Björn tillbaka och lär vara med i VM-truppen"

Piteås första förlust – styrkebesked av Rosengård

Det brukar vara tuffa matcher mellan Rosengård och Piteå. När lagen möttes i Piteå förra året så hade hemmalaget vunnit sina samtliga sju seriematcher fram till mötet med Rosengård. Men Rosengård bröt sviten och vann med 1-0.

När lagen sedan möttes i Malmö så hade Piteå chans att bli mästare. Tre poäng krävdes för det – men det satte hemmalaget stopp för. Anja Mittag gjorde matchens enda mål, vilket betydde att Rosengård gick upp i serieledning – med bättre målskillnad än Piteå - inför den sista omgången. Men vi vet hur det gick. Rosengård förlorade mot Göteborg medan Piteå besegrade Växjö.



När lagen möttes på onsdagen så var det inte lika tufft. Rosengård var klart bättre och vann rättvist med 2-0.



Piteå hade inte mycket att sätta emot. Landslagsaktuella Madelen Janogy kom ingenstans och Julia Karlernäs hade det tufft på mittfältet.



Segern var viktig för Rosengård som hade två raka matcher utan seger (2-3 mot Limhamn Bunkeflo och 2-2 mot Göteborg).



För Piteå var det årets första förlust.

Mittag avtackades – men ersättare finns

Anja Mittag gjorde sin sista hemmamatch i Rosengård och tackades av efter matchen. Mittag gjorde en bra match och var inblandad i mycket framåt. Efter 78 minuter byttes hon ut och in kom 18-åriga jättetalangen Anam Imo. Sju minuter senare blev Imo matchhjälte när hon fastställde slutresultatet till 2-0 efter en väldigt fin framspelning av Iva Landeka. Det var nyförvärvet första start i Rosengård.



Björn tillbaka och lär vara med i VM-truppen – flera andra aktuella

Tre matcher missade Nathalie Björn på grund av skada. Mot Piteå var hon tillbaka i truppen, men satt på bänken hela matchen. Det borde betyda att hon är med i Peter Gerhardssons VM-trupp som tas ut på torsdag. Där lär hon testas och se om hon är fullt frisk, för hon behövs i VM-truppen med sin skicklighet och förmåga att spela på flera olika positioner. På planen fanns andra VM-aktuella spelare. Målvakterna Zecira Musovic och Cajsa Andersson har båda varit med i landslaget det här året och där Musovic känns närmast VM-truppen och där Andersson och Göteborgs Jennifer Falk slåss om den sista målvaktsplatsen. Julia Karlernäs var inte med i Algarve eller i den senaste truppen och får nog svårt att ta en VM-plats. Då är lagkamraten Madelen Janogy närmare, men mot Rosengård var hon ganska osynlig. I Rosengård är Caroline Seger given i Peter Gerhardssons trupp, men mot Piteå gjorde hon ingen stormatch (kanske VM i tankarna?)



Bra bredd i Rosengård

Rosengård var klart bättre än Piteå och vann med 2-0. På bänken satt Nathalie Björn, Hanna Bennison, Anam Imo, Ebba Wieder och Edina Filekovic. Björn är landslagsspelare, Bennison har gjort succé i år och gjorde också ett fint inhopp mot Piteå och Imo avgjorde matchen. Imponerande spets och bredd i Rosengård.



Kaneryd bjöd på avslut i världsklass

Anam Imo i all ära. Hon avgjorde matchen. Men det var Johanna Rytting Kaneryd som gjorde matchens snyggaste mål. Efter 51 minuter vände Anja Mittag på spelet och hittade ut till höger där Kaneryd stormade fram, tog emot strax utanför straffområdet, la över bollen till vänsterfoten och smekte in 1-0 i Cajsa Anderssons bortre kryss. Helt otagbart.