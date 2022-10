FEM SPANINGAR: "Det sänder inte bra signaler alls"

Profilerna som framstår som räddarna i nöden

Det handlar inte längre om att Nebojsa Novakovic, inte var närvarande på Stockholmsderbyt mellan Djurgården och AIK förra omgången för att han hade fått ledigt den helgen. Det handlar heller inte om att Andreas Isaksson inte var med till Umeå i den här omgången när Djurgården tappade en 1-0 ledning och förlorade med 2-1. Kan vi istället börja prata om att AIK och Djurgården tycker att det är OK att skriva avtal med tränare och ledare runt omkring sina damlag som får det att framstå som att det inte spelar så stor roll i hur det går?

Sportcheferna i respektive klubb Herish Sadi (AIK) som sa att det såklart var "olyckligt" och att "Nesh ställde upp" när det var rörigt i somras och Jean Balawo i Djurgården som nu säger till Expressen att: "Vi har inte avtalat med honom (Andreas Isaksson) att vara med på bortamatcher" och att Balawo också framhäver att trots att Isaksson inte har avtalat att närvara på bortamatcher så tycker han att "det sänder bra signaler och välvilja att han är med oss trots att han inte har det avtalat" (om att Isaksson trots det är med på bortamatcher som kanske inte inkluderar en långresa till Umeå.)

Själv tycker jag inte att det sänder bra signaler alls. Inte någonstans på en fläck tycker jag det. De signaler som de senaste veckornas rapportering om dessa två profilers icke närvaro vid viktiga matcher i Sveriges högsta fotbollsdivision för damer sänder ut talar om att klubbar fortfarande har en lång väg att vandra när det gäller "set-uperna" kring damlagen. Halvdana avtal som visar att alla matcher i ligaspelet inte är lika viktiga ger mig sura uppstötningar. Det är inte Novakovic eller Isakssons fel att deras arbetsgivare har gått med på det som är avtalat, det är klubbarna som borde skriva bättre avtal så att damlagen får de allra bästa möjligheterna till att spela och prestera så bra fotboll de bara kan.

Om Emma Hayes kan sitta och kolla på sitt Chelsea framför tv:n hemma trots att hon är sjukskriven just nu och samtidigt ha kontakt med med sitt tränarteam som är på plats vid sidlinjen under en match, varför kan inte klubbar i den högsta divisionen i Sverige också se till sådana lösningar om det nu är så att det finns anledningar eller avtal som gör att fysisk närvaro inte är möjlig alla gånger? Det är sånt som sänder bra signaler, inte att gömma sig bakom halvdana avtal eller kommunicera som att Novakovic och Isaksson är "snälla" som ändå "ställer upp". Fan vilka fina killar som ändå kan, med hjälp av AIK och Djurgården, framställas som räddarna i nöden.

Någonting som som verkligen grep tag och som gick rakt in i hjärtat på mig var intervjun med SVT som Eskilstuna Uniteds tränare Elena Sadiku gjorde efter 0-1 förlusten på bortaplan mot Rosengård. Att Sadiku upprepade gånger har uttalat tidigare att hon har som mål att bli den bästa tränaren i världen får en helt annan mening om man tittar på det här 34 sekunder långa videoklippet som SVT:s artikel innehåller. Det videoklippet visar en professionell fotbollstränare i Sveriges högsta division som brinner för det hon gör. Sadiku ser trött och sliten ut och det med all rätt efter en säsong kantad av svårigheter med ekonomin och förlorade resurser. Ett dygn har 24 timmar och Sadiku är bara en person. När tränarkollegan Fredrik Bernhardsson fick ta över som sportchef i klubben när det drogs in på funktioner och resurser i Eskilstuna fick Sadiku kliva in och ta ett helhetsgrepp om det fotbollsmässiga. Att planera veckans träningar, att analysera matcher inför och efter de är spelade, att närvara på läktaren vid Eskilstuna Uniteds F19 matcher, att se till att spelarna har fysprogram att hålla sig till i gymmet som ständigt är uppdaterade efter hur spelarnas kroppar mår den här tiden på säsongen och att ändå stå upp, rakryggad och leda sitt lag, vecka efter vecka, vid sidlinjen och utstråla samma passion ör fotbollen som Elena Sadiku faktiskt gör är något Djurgården och AIK kanske borde hålla ett öga på och hämta inspiration ifrån när de inför nästa års säsong ska bygga ett lag runt laget. Sadiku hade nog inte heller i avtalet med Eskilstuna inför säsongen att hon knappt skulle hinna med att sova på nätterna…

För trots det så presterar ändå Eskilstuna mer än hyggligt bra fotbollsmässigt utifrån de förutsättningar som nu är. Kanske visar det på att man mitt i svårigheterna kan komma längre än man tror med hjälp av vilja, passion och kompetens?

Målvakterna förlänger

Jennifer Falk och Tove Enblom har förlängt sina kontrakt med BK Häcken respektive KIF Örebro. Silly season har redan börjat och det är kul! Att Falk väljer att stanna i Sverige och i Häcken är ingen överraskning och det finns nog många som hade velat se henne i en storklubb ute i Europa men jag tror att det här bara gynnar hennes landslagskarriär. Falk är ohotad etta mellan stolparna på Hisingen och regelbunden speltid för en målvakt är viktigt. Man kan såklart vända på steken och tänka att utan konkurrens kanske hon blir lite bekväm och slutar utvecklas för att vara bra nog att knipa platsen i startelvan i det blågula matchstället men jag tror att det är just konkurrensen i landslaget som kommer motivera och sporra henne ytterligare nu. Slutligen, hörrni, visst är det fint att landslagsspelarna faktiskt väljer att stanna i Sverige och Damallsvenskan va?

Kristianstad hjälpte Linköping

Linköpings bottennapp mot Häcken i förra omgången måste ha fått Kristianstad att dra på smilbanden och självförtroendet måste ha fått en skjuts när skåningarna styrde bussen mot Örebro i helgen. Niondeplacerade Örebro skulle väl inte vara annat än en munsbit för Elisabet Gunnarsdottirs numer rutinerade top 3 - gäng? Men som så många gånger förr blev vi påminda om att bollen är rund och matchen är inte klar förrän efter slutsignalen har ljudit. Örebro spelade fint anfallsspel och fick det äntligen att klicka ordentligt samtidigt som Kristianstad, som förvisso har haft en del skador som har skakat om i backlinjen, inte riktigt fick till det när det som kanske bäst behövdes. Helt plötsligt ser topp 3 och fighten om Champions League-platserna öppen ut och var det inte spännande innan så är det om möjligt, ännu mer spännande nu inför de sista omgångarna.

Hammarby är bäst i stan

Med ett huvudstadsderby kvar att spela den här säsongen så står det klart att Hammarby kan titulera sig som “bäst i stan”. Fem av fem hittills spelade derbyn är vunna och med ett kvar i nästa omgång, det mot Brommapojkarna, finns ingen anledning att tro att det grönvita laget från Söder inte ska kamma hem full pott i derbykampen. Känslorna och glöden ute på planen i dessa derbyn borde väl om något sporra de andra Stockholmsklubbarna att vilja ta samma kliv framåt som Hammarby i damfotbollen?

Fem korta

Omgångens islossning

KIF Örebro 3-2 Kristianstads DFF.

Omgångens prestation

Linköpings vinst borta mot Piteå.

Omgångens mål

Återigen signerat Sofie Bredgaard.

Omgångens målfirande

Umeå. Viktiga tre poäng för den ekonomiskt krisande västerbottensklubben.