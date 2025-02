FEM SPANINGAR: "Ett IFK Norrköping i harmoni"

ETT IFK NORRKÖPING I HARMONI

När Djurgården tog emot IFK Norrköping på Kristinebergs IP åkte de på en tuff första halvlek. Visserligen stod det bara 1-0 till gästerna i halvtid, men det var inte särskilt många gånger Djurgården tog sig ifrån den egna planhalvan.

För IFK Norrköping däremot var det mycket som flöt på. Efter lite trevande den första kvarten så lossnade det. Man var framåtlutade och satte pressen högt upp. En press som Djurgården många gånger hade svårt att ta sig ur.

Antalet gånger som Pekings nye tränare, Stellan Carlsson, skrek "all the way" när spelarna pressade gick inte att räkna. Men det funkade ofta. Nu ska man bara bli mer effektivt i straffområdet.

Annons

När halvleken var över gav Pekingspelarna varandra "high fives", även tränarstaben tycktes vara nöjda.

Djurgården jobbade sig in något i matchen i den andra halvleken, men man fick aldrig hål på sina gäster.

FLERA NYFÖRVÄRV I STARTELVAN

Precis som det ska vara vid den här tiden på året så passade både Marcelo Fernandez och Stellan Carlsson på att testa sina nyförvärv.

Djurgården valde bland andra att starta med Elsa Pelgander, Anna Koivunen, Camille Ashe, Nanne Ruuskanen och Olivia Ulenius - alla nya för i år.

Talangen Elsa Pelgander har lånats in från Juventus. Trots att hon bara är 18 år fyllda så känner hon damallsvenskan som liga väl och hon gjorde nog rätt i att komma "hem" för att få speltid. Hon är redan en smart mittfältare som säkerligen kommer ta stora steg om hon får den speltiden som hon behöver.

Annons

MATCHENS HÄNDELSE

Svea Rehnbergs mål i första halvlek visade sig bli helt avgörande. Samantha Cary spelade fram till 20-åringen som hittade helt rätt. Bollen satt där den skulle och IFK Norrköping är fortsatt obesegrat.

FRÅGETECKNET

Hur gick det för Wilma Leidhammar? Hon skadade sig i slutet av andra halvlek, oklart vad, och fick kliva av. Hon såg ut att ha ordentligt ont, men det bör inte vara alltför allvarligt då hon gick av planen själv och såg ut att vara vid gott mod efter matchen.

Leidhammar har kommit att bli en viktig tillgång både i IFK Norrköping och i U23-landslaget. 21-åringen har lovordats av sportchef Dennis Popperyd som har höga förhoppningar för henne.

MATCHENS SPELARE

3. Svea Rehnberg. 20-åringen fick chansen från start och gjorde det riktigt bra. Kvick, smart och vältajmad. Hon stod dessutom för matchens enda mål.

Annons

2. Fanny Andersson. Kaptenen styrde sitt lag med järnhand och stod samtidigt för ett väldigt hårt slit både offensivt och defensivt.

1. Anna Koivunen. Hade en hel del att göra stundtals och löste det ofta bra. Siffrorna hade kunnat vara jobbigare för Djurgården om det inte vore för nyförvärvet.