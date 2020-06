FEM SPANINGAR: "Göteborg visade klass - men var illa ute"

Göteborg visade till slut klass - men var illa ute

Kristianstad imponerade i den första halvleken och hade en väldigt bra period efter ungefär 20 minuter. Då började man trycka ner hemmalaget, hade två jättechanser att göra 1-0 och borde ha tagit ledningen. Båda gångerna uppstod lägena efter att man tagit sig fram till vänster. Efter 26 minuter fick nyförvärvet Elise Kellond-Knight en väldigt fin passning som landade bakom hemmalagets höger innerback Filippa Curmark, Kellond-Knight blev fri men avslutade oerhört svagt med en lätt yttersida som Jennifer Falk plockade enkelt. Tio minuter kom nästa jättechans - och det var ännu bättre. Anna Welin vände bort Pauline Hammarlund i straffområdet och var väldigt nära att rulla in 1-0, men bollen styrdes ut via en hemmaspelare. Om man spelar borta mot Kopparbergs/Göteborg så måste man ta tillvara på så fina chanser om man vill åka därifrån med tre poäng. Efter de två missade chanserna föll bortalaget ihop fullständigt, och släppte in två oerhört tunga mål, det första med fyra minuter kvar av första halvlek och det andra efter bara två minuter av den andra halvleken. Men starkt av Göteborg att resa sig efter den tunga perioden i slutet av första halvlek där bortalaget hade två fina chanser att ta ledningen. Två psykologiska mål med kontringen till 1-0 strax innan halvtid och kontringen till 2-0 direkt i andra halvlek. Sedan var det inget snack om saken. I andra halvlek dominerade hemmalaget anförda av spelskickliga duon Julia Zigiotti Alme och Filippa Angeldahl.

Kristianstads mål är guld - glöm det

Läste Kristianstadbladet innan matchen och där stod det att Kristianstads målsättning är att ta guld. Lite kaxigt efter att ha kommit sjua förra året. Tror att det blir en bättre placering i år, men guld känns orimligt. Speciellt med det försvarsspelet laget visade upp mot Kopparbergs/Göteborg. Trebackslinjen med Josefine Rybrink i spetsen låg högt och hade stora problem att hänga med Göteborgs djupledslöpningar och åkte på flera frilägen mot sig, blanda annat de oerhört tunga 0-1 innan halvtidsvila och 0-2 direkt efter andra halvlek. Laget har en hel del att jobba på försvarsmässigt. Däremot hade Kristianstad ett fint mittfält med framför allt Alice Nilsson och Eveliina Summanen.

Startar i landslaget - men bänkades i klubblaget…

Stjärnvärvningen Stina Blackstenius bänkades i premiären. Det kan bli ett speciellt läge för förbundskapten Peter Gerhardsson om anfallaren fortsätter att vara utanför Kopparbergs/Göteborgs startelva. Det skulle nog minska hennes chanser att fortsätta vara förstavalet i Blågult, som hon ofta har varit. Blackstenius hoppade in i den andra halvleken när det stod 3-1. Hon hade ett fint läge när hon kom fri en bit till höger i straffområdet, men lyckades in sätta den. I matchens sista minut fick Blackstenius en assist när hon serverade Anna Csiki.

… då fortsatte Blomqvist att näta

Mats Gren och Jörgen Ericsson valde att starta med Rebecka Blomqvist och Pauline Hammarlund i anfallet, och Blomqvist var som vanligt livsfarlig i omställningsspelet. När Kristianstad var det bättre laget och tryckte på så bröt Göteborg och bollen hamnade hos Julia Zigiotti Olme som med en fantastisk passning slog ut motståndarnas försvar, och som spets stack Blomqvist i djupet, blev fri och rullade säkert in 1-0. Samma listighet vid 2-0. Hammarlund nickskarvade snyggt till Blomqvist som löpte sig loss och blev fri igen och behärskat placerade i matchens andra mål. Hammarlund var även inblandad i 3-0. Zigiotti Olme kom loss långt ner till höger och drog in den i straffområdet, Hammarlund nickade, målvakten lämnade retur och Natalia Kuikka satte bollen i mål.

Bra driv på Göteborgs mittfältare

Rebecka Blomqvist var viktigast och vassast och banade med sina två mål väg för premiärsegern. Gillade också Julia Zigiotti Olme och Filippa Angeldahl. Visst, Zigiotti Olme blandade och gav en del, men hon är ändå väldigt viktig för offensiven och omställningsspelet, och svarade för ett mål och en assist. Angeldahls spelförståelse och passningsspel var som vanligt fint. Snabb i skallen och vet var bollen ska, och hon vill gärna sätta raka passningar som slår ut motståndarna. En bra debut som lovade gott.