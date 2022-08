FEM SPANINGAR: "Hedvig Lindahl håller inte ens för damallsvenskan"

Har Hammarby damallsvenskans starkaste elva?

Man kan argumentera för att BK Häcken och FC Rosengård har lag med en hel del stjärnspelare. Men när Hammarby ställde upp sin elva mot Djurgården under söndagens derby var det endast fyra spelare som inte spelade i något A-landslag. Senaste nyförvärven Jonna Andersson och Simone Boye Sörensen var med från start tillsammans med flera av de australiensiska stjärnorna. Och jag skulle vilja påstå att det Hammarby som ställde upp under derbyt är damallsvenskan starkaste elva. Andersson med sin rutin och som kan jobba upp ett anfall, Kyra Cooney-Cross med sin fart och spelförståelse i samband med flera individuellt skickliga spelare - Hammarby fick alla delar i spelet att fungera, när det nästintill var spel mot ett mål under 90 minuter.

Hedvig Lindahl - är det inte dags ändå?

Att lägga skorna på hyllan efter OS hade varit att sluta på topp för Hedvig Lindahl. Men den svenska landslagsmålvakten envisades med att fortsätta – formen har sedan dess dippat. När Lindahl sedan blev klar för Djurgården så tänkte nog de allra flesta att blåränderna skulle få sig ett lyft, men på två matcher har 39-åringen släppt in fem mål och håller knappt för en damallsvensk nivå. För målet som Vilde Hasund tryckte in var från en snäv vinkel där Lindahl missade att täcka första stolpen, och i debuten mot Linköping stod hon för en målvaktstavla. Då undrar man ju, är det ändå inte dags för Lindahl att tacka för sig på riktigt innan hon förstör sitt arv.

Bajenfansen vann läktarkampen

Damallsvenskan har kämpat med att locka publik. Men på Tele 2 arena bjöds det på lite utav en publikfest. Över 9000 supportrar köpte biljetter till söndagens derby mellan Djurgården och Hammarby, 8798 hittade till arenan. Och om Bajen vann matchen med 3-0, så vann man även läktarkampen. Det var inte många av supportrarna som var Djurgårdsfans, samtidigt som de grönvita supportrarna aldrig slutade heja fram sitt lag till tre poäng.

Målramen - Djurgårdens bästa spelare

Blåränderna blixtrade till några få gånger. Men Hammarby var spelförande och hade en hel del chanser samtidigt som man inte riktigt hittade skärpan efter 1-0 målet. Djurgården lyckades inte riktigt hitta rytmen och faktum är att Bajenspelarna hittade bakom backlinjen fler gånger av än, och gästande Djurgården räddades av sin kanske bästa spelare flera gånger om…Målramen.

Madelen Janogy glänste - efter EM-petningen

Madelen Janogy hade sig en tuff vår med en hel del skadebekymmer något som kan ha spelat in i det faktum att hon sedan missade sommarens EM. Men Janogy är tillbaka och ser ut att vara starkare än någonsin. Mot Djurgården glänste hon på Tele2 och blev en stor matchvinnare när Bajen vann med 3-0 mot blåränderna. Samarbetet med Vilde Hasund funkade otroligt bra, och Hasund låg även hon bakom det mesta i vinsten – först gjorde Hasund 1-0. Sedan spelade hon fram till båda målen som Janogy gjorde. I den 75:e minuten var Janogy inte långt ifrån att fullborda sitt hattrick.