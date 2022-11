FEM SPANINGAR: "Hej då vita shorts"

Topp tre

Topp 3 och kampen om de åtråvärda Champions League-platserna är avgjord. Nästa år ser vi FC Rosengård, BK Häcken och Linköping FC kämpa om platser i gruppspelet till vad många anser är den mest åtråvärda och fashionabla turneringen man kan spela i europeisk klubbfotboll.

Formatet på turneringen kan te sig komplicerad eftersom man måste kvala in i gruppspelet och än så länge behåller svensk damfotboll sina tre platser som avgörs genom den berömda koefficienten - Damallsvenskan/den svenska koefficienten ger oss fortfarande en sjätteplacering där Tjeckien och kommer på sjunde respektive åttonde plats. Rankingen och hur den ska tolkas finns att läsa på UEFAs hemsida för den som vill sätta sig in i allt vad det innebär.

Välkomna Växjö och Norrköping

Olof Unogård behövde bara en säsong i Elitettan för att ta tillbaka Växjö DFF till finrummet i Damallsvenskan. Samtidigt skrev IFK Norrköping historia när de under den gångna helgen säkrade klubbens första damallsvenska kontrakt. IK Uppsala eller Alingsås kommer att kvala mot antingen Brommapojkarna eller Umeå om att få spela i Damallsvenskan 2023. Fortfarande spännande alltså, in i det sista!

Puma och de vita shortsen

I ett gemensamt uttalande i slutet av oktober talade Manchester City och klädsponsorn PUMA om att vita shorts i damlagets matchställ nu är ett minne blott. Äntligen! Från och med säsongen 2023/24 kommer möjligheten att välja vita shorts för damlag inte att finnas. Manchester City å sin sida väntar inte ens till dess. De tar bort de vita shortsen nu och jag förutsätter att detta gäller även för de svenska lagen.

Anledningen? En väldigt enkel sådan. Alla spelare ska känna sig bekväma när de spelar om de har mens. Det finns flera lag i årets upplaga av Damallsvenskan som har PUMA som klädsponsor och som alla har helvita matchställ: FC Rosengård, BK Häcken, IFK Kalmar och Umeå IK. Hade jag varit spelare i något av lagen hade jag välkomnat det här beslutet. Hej då vita shorts!

Nu är det dags för de andra klädleverantörerna till damallsvenska lag att följa efter och bli lite moderna.

I uttalandet som flera engelska medier hänvisar till står det att läsa att "Puma och Manchester City är stolta över att arbeta nära våra spelare för att stödja dem och skapa den bästa möjliga miljön för dem att känna sig bekväma och prestera på sin högsta nivå."

Det står också vidare att beslutet om att fimpa de vita shortsen är resultatet av feedback från spelarna själva samt att ämnet mens och vita shorts i sig har gjort att man har fattat beslutet om att genomföra förändringar av de kläder som man erbjuder kvinnliga spelare.

"Från och med säsongen 2023/24 kommer vi inte att tillhandahålla vita shorts till våra kvinnliga idrottare. Vi kommer alltid att tillhandahålla ett alternativ för våra hemma-, borta- och tredjeställ för att lösa problemet som lyfts fram av kvinnor i alla sporter."

Det här var en stor nyhet i damfotbollsvärlden och i engelsk media med all rätt. Utvecklingen går framåt och som man brukar säga på engelska: I’m here for it!

Grattis Kalmar, hej då AIK!

Vilka som vinner bottenstriden vet vi. Att Kalmar som nykomling inför årets säsong får stanna kvar är klart. 16 poäng står smålänningarna på inför sista omgång där man möter redan nedflyttningsklara AIK. Kalmar visade hur en lagmaskin kan fungera när man har plockat poäng i de senaste omgångarna mot både Linköping och Eskilstuna. Ändå skulle jag vilja säga åt alla som ska titta på fotboll till den kommande helgen att hålla ett extra öga på Alyssa Walker i Kalmar som har gjort 9 mål hittills.

AIKs säsong har varit kantad av svårigheter, förändringar och utmaningar. Det visar sig också i tabellen där Solnaklubben nu parkerar på sista plats och det inte kommer att spela någon roll vad resultatet i sista omgången blir. Efter två säsonger i Damallsvenskan blir det nu återigen spel i Elitettan. Återstår att se hur AIK som klubb tar sig an arbetet med att åter ta sig tillbaka för att spela i Sveriges högsta liga i framtiden.

Veckans läsarmejl - också en spaning

"Varför skulle Nebojsa och Andreas bry sig om damfotboll. Det är TOTALT ointressant till att börja med och kvaliteten är helt värdelös. Enda problemet är att ingen vågar säga det. Utan det är "inne" att påstå att det är så bra fotboll. När exakt alla! Speciellt före detta elitfotbollsspelare har koll. Skapa en Fotbollskanalen för damer så ser vi hur mkt besökare den får. Säkerligen mindre än hälften av supportrarna det går på deras matcher som media/ni försöker tvinga på folk."

Svar: Tack för att du läser det jag skriver. Men jag vill försäkra dig om att det är helt frivilligt och jag hoppas att du inte känner dig tvingad till att göra något du inte vill.

Möts ständigt av kommentarer som att arenor fylls bara till bredden när damer spelar fotboll för att biljetterna är gratis eller bara kostar en tredjedel av vad det kostar av att gå på en herrmatch men vet ni? Det är väl fint att en hel familj kan gå och se en fotbollsmatch på absoluta toppnivå utan att bli fullständigt ruinerad på köpet och samtidigt få uppleva en fin aktivitet tillsammans? Rätta mig om jag har fel men jag tror knappast att de 91 648 åskådarna på Camp Nou i Barcelona för att se Champions league-semifinalen mellan Barcelonas damlag och Vfl Wolfsburg gick dit för att de var tvingade och detsamma gäller de 87 192 som var på Wembley i somras för att se England vinna EM på hemmaplan mot Tyskland.

Tack för bra skriv om damfotbollen (eller bara "fotboll" om man vill, det är ju ingen annorlunda sport bara för att det är damer som spelar..!)

"Det är faktiskt uruselt av klubbar som påstår sig vilja ha representationslag i högsta serien men som inte behandlar sina resp lag (herr/Dam) på samma sätt.. men det är kanske också därför det går lite sämre för AIK resp Dif jämfört med andra klubbar som tex Eskilstuna som du nämnde i reportaget.. motivation slår som bekant klass alla dagar i veckan.. fattar inte hur man tänker, någonstans ska dom ju också rekrytera spelare från en så högt belägen hylla som möjligt, men vem vill spela med såna förutsättningar när man vet att klubben nedprioriterar dam sektionen?!

Också, Bajen är visserligen bäst i stan, men stan är ju Stockholm så AIK är ju per definition bäst i sin stad, Solna.. vilket visserligen inte säger så mycket då motståndet är obefintligt men rätt ska vara rätt..

Tackar"

Svar: Du har helt rätt! Jag försökte rätta till det så gott det gick i den här veckans spaningar. Stockholm och Solna. Tack också för att du läser.

Fem korta

Omgångens islossning

BK Häckens 7-1 överkörning av AIK.

Omgångens prestation

Brommapojkarnas 2-1 mot Umeå för att ta sig upp på kvalplats.

Omgångens mål

Signerat Brommapojkarnas Ellen Toivio

Omgångens tråkiga

Madelen Janogys skada tidigt i sista matchen för säsongen hemma på Kanalplan.

Omgångens poängtapp

Eskilstuna United borta mot IFK Kalmar. Felicia Rogic var inte glad över Uniteds bortdömda ledningsmål på övertid. I slutändan delade man på poängskörden där med 1-1 som resultat.