FEM SPANINGAR: "Kan kosta ett SM-guld"

Linds facit – tre första matcherna mållösa

BK Häcken skapade sig ett fantastiskt utgångsläge inför höstsäsongen under Robert Vilahamn. Häcken toppade tabellen och hade endast släppt in fem mål under våren och gjort 40 mål framåt. Sedan tog Mak Lind över och trots att man har en målfarlig duo i Anna Anvegård och Rosa Kafaji har målen inte kommit. Faktum är att man under de två inledande matcherna spelat 0-0 – och nu 1-0 mot Djurgården. Det är något som inte fungerar under Lind och det kan komma att kosta dyrt, kanske till och med ett SM-guld.

Katelin Talbert – är det sommarens värvning?

Annons Djurgården har fått träff på sina värvningar. Beata Kollmats, Therese Åsland och Katelin Talbert har gått rätt in i startelvan. Åsland har dessutom tagit över kaptensbindeln. Och den tredje, har trots förluster, sett till att siffrorna inte blivit allt för stora. Faktum är att amerikanskan spikade igen rejält mot serieledaren och imponerade stort.

Frågan är om inte Talbert är sommarens värvning? Jag tror att hon kan komma att spela stor roll för Djurgården under hösten.

Sandberg saknas – kan missa landslagssamlingen

Inför matchen kom beskedet att Anna Sandberg har en bristning med vaden som hon spelat med – men att man nu inte vill riskera att den unga talangen går sönder helt och hållet. Ett tapp för BK Häcken men också ett tapp för det svenska landslaget då hon gjort stort avtryck när hon fått chansen.

Annons

Det märktes att Sandberg saknades på sin vänsterkant och att det är en spelare som man behöver.

Blåränderna imponerande – bör inte fajtas i botten

Häcken har haft det tufft när man ställts mot Djurgården under årets damallsvenska upplaga. Men på Grimsta IP var det ett lag som imponerade stort och det var Djurgården. Blåränderna hade flest chanser, hittade till fina inspel och försöket trycka på – och utdelning fick man också när man vann med 1-0.

Det har bara gått tre matcher under Marcelo Fernandez, men det här är en tränare som Djurgården kan tro på. Spelet såg bättre ut mot Hammarby i derbyt och det såg ännu bättre ut mot Häcken. Det finns en tydlig spelidé och det finns en tydlig matchplan. Det här Djurgården har ett tufft spelschema men spelar just nu som ett lag som inte ska fajtas i botten.

Annons

"Fröjd att se Schröder spela fotboll"

Det är en fröjd att se Felicia Schröder spela fotboll. 16-åringen gjorde mot Djurgården sin andra start i damallsvenskan och visade precis varför Lind och Häcken tror på henne. Anfallaren var pigg och spelsugen, hon vill hela tiden ha boll och mer. Hon hittar till fina passningar och är nästintill spelbar hela tiden. Ja, hon är ung och kanske en av Sveriges största talanger på damsidan någonsin.

Frågan är bara hur långt tid det kommer att ta tills hon är ordinarie i startelvan hos Häcken och tills hon får chansen i ett A-landslag.