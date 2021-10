FEM SPANINGAR: “Klart bättre Häcken ordnar ett nytt höstdrama”

Häcken dominerade på vattensjuk plan

Domarteamet tog under pausvilan beslutet att fortsätta spela matchen. Häcken hittade då tillbaka till tempot från matchinledningen och stegrade takten på ett sätt som inte gav Rosengård möjlighet att andas framåt mitten av andra halvlek. Då slog Häcken till två gånger om, när Stina Blackstenius sköt in sitt 14:e allsvenska mål i minut 74. Vid det här laget hade även högersidans Johanna Rytting Kaneryd vaknat till liv, och landslagsyttern sköt ett dräpande skott i ribban innan hon punkterade matchen i minut 79. På den vattensjuka planen hade FC Rosengård ingen möjlighet att forcera in en kvittering, och BK Häcken tog en livsviktig seger i toppstriden.