FEM SPANINGAR: "Ny studie visar - det Hammarby gör gynnar alla"

Den stora arenastrategin + 268 procent

I november 2021 publicerade det engelska fotbollsförbundet (FA) en treårig marknadsstrategi för professional damfotboll där de siktade på en genomsnittlig publikssiffra i Women’s Super League på 6 000 till 2024. Som det ser ut, med WSL-matcher, där en del av dom har och kommer fortsatt att spelas på klubbarnas huvudarenor såsom Manchester Uniteds Old Trafford, Evertons Goodison Park, Leicesters Kingpower Stadium, Chelseas Stamford Bridge och Arsenals Emirates Stadium m.fl kommer målet i strategin att uppnås redan 2023.

Kommunikation och marknadsbyrån Two Circles som har kontor i sex stora städer i världen; London, New York, Los Angeles, Paris, Bern and Melbourne, har studerat utvecklingen gällande publikssiffror och strategier i flera europeiska ligor efter EM-slutspelet i England och den visar att publiksiffrorna har ökat med 268% i WSL. Det har även ökat i Tyskland, Frankrike och…Sverige!

Även om publiksiffrorna på matcher som spelas på större arenor utan tvekan snedvrider den övergripande statistiken, visar forskningen från Two Circles att oavsett antalet matcher på de stora arenorna, har publiken i WSL fortfarande ökat med 86 %. Tar man bort de matcherna helt ur statistiken, hamnade den genomsnittliga WSL-publiken under första halvan av den här säsongen på 2 799, jämfört med 1 507 under säsongen 2021/22.

Trots detta tyder analysen av Two Circles på att strategin med att spela stora matcher på stora arenor gynnar hela ligan eftersom resultatet antyder att synlighet och mediauppmärksamhet som det här kan verka som vägledande i en hållbar tillväxtcykeln för damfotboll. Med klubbar som har liten eller ingen ekonomisk nytta av att spela på större arenor på grund av de ökade kostnaderna, konstaterar forskningen att "lönsamheten inte bör vara den ledande faktorn och det enda måttet på en klubbs och en ligas initiala investeringar.

TwoCircles hävdar att arrangerandet av så stora matcher gör det möjligt för klubbar att få "insikter om en mycket varierad publik som har en annan profil än de som regelbundet går på damfotbollsmatcher. Dessutom, arrangera matcher på större arenor, gör det möjligt för en klubb att erbjuda en "premiumupplevelse" av en matchdag som inte går att få till på mindre arenor, vilket de hävdar spelar en nyckelroll är att behålla supportrar och öka fansens samhörighet med ett damlag.

Föga överraskande är det de större klubbarna med etablerade varumärken som har störst framgång med att locka den största publiken till sina stora arenor. Leicester City har spelat alla sina ligamatcher på klubbens huvudarena och har inte dragit in de rubriker som genererats av Arsenal, Chelsea, Manchester City och Manchester United. Ändå har deras genomsnittliga publik för säsongen ökat med upp till 50 % den nuvarande säsongen och Two Circles hävdar att damlag i hela ligan drar nytta av tillgång till infrastruktur, marknadsföringskraft och engagemang med den befintliga basen av fans klubbarnas respektive herrlag.

Det här skulle alltså innebära att det arbete Hammarby lägger ner gynnar alla enligt den forskning som TwoCircles har gjort. För att summera det hela - Hammarbys matcher som ovan visas i bilden som de tre största matcherna i damallsvenskan 2022 där man går “all in” och marknadsför dessa matcher för att få biljetter sålda, gör media mer angelägna till att skriva om matcherna både före och efter, samt att samla en stor publik som bidrar till att sponsorerna får en stor räckvidd...det hjälper svensk damfotbolls tillväxt i stora hela och inte bara i den egna klubben.

Den svenska tävlingssäsongen är igång

Hörrni, vi måste väl ändå enas om hur härligt det är att tävlingssäsongen har kickat igång igen? Alltså, det är något speciellt med detta, varje år inför säsongsstart som händer det något i kroppen. Jag har bubblande sockerdricka i hjärtat och i magtrakten av spänning, kärlek till fotbollen och av ren lycka. Svenska Cupen lägger liksom grunden till ligapremiärerna som närmar sig med stormsteg för elitettan och damallsvenskan. Hur spelar lagen? Vem ska vinna skytteligan? Har någon tränare bytt taktik? Formation? Vilka unga, talanger ska slå igenom den här säsongen? Hur ser nyförvärven ut och så vidare. Ja, ni vet allt det där.

Jag har ännu inte haft tid att titta på varken försäsongsmatcher eller första omgången av cupen på plats men i helgen är det dags. Jag ska njuta av mötet mellan Linköping FC och Kristianstads DFF pitchside med en kamera i högsta hugg. Att fotografera damfotboll är verkligen ett privilegium och en sekund av en match kan fångas för tid och evighet med ett enda knapptryck. Den bilden kan också bidra till hur matchen i slutändan gick och vilka känslor som utspelade sig på planen just där och då.

Jag hoppas på många sådana ögonblick och bilder under säsongen 2023. Nu kör vi!

Fortuna Hjørrings rekord

I Danmark har det som bekant hänt grejer de senaste åren på elitnivå. Efter att HB Køges intåg i den danska elitfotbollen på damsidan så har det gått trögt för både Fortuna Hjørring och Brøndby som alltid verkade vara de som slogs om titlarna i Danmark förut. Dessa två lag var till synes då självklart för alla danska toppspelare att välja att spela i, om de ville spela på den allra högsta nivån i sitt hemland. Utan att slänga mig med allt för vilda gissningar så verkar det som att dessa spelare nu sneglar på HB Køge som ett alternativ nu istället. Men, Fortuna Hjørring verkar ha förstått att något måste göras och har antagit en strategi (?) för att motverka HB Køges dominans. Fortuna Hjørring meddelade förra helgen att de har signat den 19-åriga anfallaren Anastasiya Pobegaylo från Vitryssland. Hon gjorde också sitt första mål för Fortuna redan förra helgen, då man vann med 4-0 i en träningsmatch i Kolding. Vitryskans ankomst innebär nu att klubben har fler spelare på kontrakt i slutspelet i Gjensidige Kvindelige än någonsin i sin 56-åriga historia - och samtidigt rekordmånga utländska spelare på kontrakt. Truppen består av 29 spelare, där 16 inte är från Danmark.

Blackstenius och Hurtig vs Eriksson, Rytting-Kaneryd och Mušović

Det är final i ligacupen på söndag i England och det står mellan tvåan och fyran i Women’s Super League-tabellen som den ser ut just nu; Chelsea och Arsenal.

När Chelseakaptenen Magdalena Eriksson har chans på sin elfte titel med de regerande engelska mästarna har samtidigt Stina Blackstenius och Lina Hurtig chans på sin första med Arsenal.

Lagen möttes i FA-cupens femte omgång förra helgen där ett ineffektivt Arsenal fick se sig besegrat av ett skrämmande effektivt Chelsea, på Kingsmeadow, med 2-0. På söndag är det så dags igen och frågorna är många.

Ska Blackstenius och Hurtig (som ska vara tillbaka efter sin skada) göra mål och leda sitt Arsenal till en efterlängtad titel efter några års trofétorka? Ska JRK vinna sin första titel med sin nya klubb OCH ska Mušović få starta sin första final och sin första match efter den utannonserade kontraktsförlängningen med giganterna från London?

Den här matchen sänds på BBC i England och för oss andra finns den att se på the FA Player. Vilken jäkla grej det är ändå, FA Player, där kan man snacka om att de har byggt en produkt som verkligen har tillgängliggjort den engelska damfotbollen på ett helt unikt sätt världen över.

Och så vita shorts och mens igen

Efter en intervju med längdskidåkaren Johanna Hagström efter sprinttävlingen i VM i Slovenien, blev det återigen stor uppmärksamhet kring ämnet mens och elitidrott. Jag kan ju känna hur obekväm jag själv skulle ha varit något vitt och ganska till synes genomskinligt just den tiden i månaden. Kudos till henne i alla fall som pratade öppet om det efter tävlingen.

Det händer många bra saker kring frågan om hur vi, inom idrotten, ska prata om mens och vad den kan ställa till med om vi INTE börjar prata om det mer öppet och naturligt från och med nu. Unga tjejer kanske väljer bort att fortsätta sina karriärer på grund av att det är obekvämt och inte alls naturligt att prata om det med lagkamrater och ledare i ett omklädningsrum när mensen gör entré i deras liv.

Puma var först ut som klädleverantör till damidrottare att säga tack och hej till vita shorts efter att ha tagit till sig feedback från idrottsutövarna själva och nu verkar Nike ha vaknat. Det engelska damlandslaget har spelat i helvitt men det verkar nu som att shortsen i vitt är ett minne blott.

The Lionesses want to scrap white shorts for the World Cup over period concerns.



The FA and Nike are working together with FIFA to ensure players feel more comfortable on the pitch, ahead of this year’s World Cup.



MORE: https://t.co/GVGa4t1z6j pic.twitter.com/YOc2hJilTK — VERSUS (@vsrsus) January 12, 2023

Här har Nike tillsammans med det engelska fotbollsförbundet gått ut med att anledningen är att spelarna inte alls vill ha vita shorts för att de oroar sig under mens att det ska synas. Man meddelar att man arbetar tillsammans med FIFA för att se till att spelarna ska känna sig mer bekväma på planen inför årets VM.

Den gångna veckan har också Orlando Pride som första klubb i den amerikanska ligan NWSL, meddelat att man kastar de vita shortsen åt helsike.

The Orlando Pride soccer team is ditching white shorts in favor of black ones to help players feel more comfortable while they're playing on their period.



It's the first National Women's Soccer League team to do so.https://t.co/RXF4hCVv7J — NPR (@NPR) March 2, 2023

Även inom svensk fotboll ska det satsas mer på att utbilda aktiva på alla plan om ämnet mens och hur det påverkar kvinnliga spelare i alla åldrar. Sveriges lagkapten Caroline Seger är ambassadör för projektet Alla dagar som har startats för öka kunskapen om mens och fotboll. TV4:s expert Lotta Schelin lyfte frågan redan för sju år sedan och fick absolut noll gehör eftersom ingenting hände och då är det väl tamejtusan på tiden att det gör det.

"Barn ska inte sluta spela fotboll på grund av mens", sa Seger själv när projektet lanserades i mitten av februari.

End of story.