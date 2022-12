Fem spaningar på damfotbollen 2022: "Det har varit utsålt!"

Damfotbollen och utsålda arenor

I mars åkte jag till Barcelona och besökte Camp Nou när Diamantbollenvinnaren Fridolina Rolfös Barcelona tog emot Real Madrid i kvartsfinalen av Champions League. 91 553 personer fyllde läktarna på arenan och ett publikrekord för damfotbollen var ett faktum. Inför matchen kan jag säga att det var hög puls när jag skulle köpa biljetterna. Det är inte alltid en hemsida kraschar eller laggar för att man ska kunna genomföra ett biljettköp till en damfotbollsmatch. Det var helt klart en av de mäktigaste upplevelserna på en läktare jag har haft.

🇸🇪 As a Swede, it’s quite MIGHTY goooood to know that there is a Swede in one of these lineups. Fridolina Rolfö pic.twitter.com/2k0QpgNKHl ANNONS March 30, 2022

Bara en månad senare slogs det rekordet igen när Barcelona välkomnade Wolfsburg i semifinalen i samma turnering. 91 648 såg den matchen. Vidare till maj och Allianz Stadium, Juventus hemmaarena 21 maj. Champions League final mellan Olympique Lyonnais och Barcelona. Också det är magisk upplevelse kan jag meddela. En match där förmodligen de flesta hade räknat med vinst för Barcelona men där stora, starka Lyon visade varför man har vunnit turneringen åtta gånger.

Vi var 32.257 där den kvällen på Allianz i Turin och stämningen, atmosfären, ja precis allt, lämnade än en gång minnen för livet.

ANNONS

EM-finalen på Wembley i somras där 87 192 såg när England tog hem EM-guldet på hemmaplan. Rekord, rekord, rekord. Det här är matcher som har varit de mest välbesökta på hela året sett till både dam- och herrfotboll.

Att ingen skulle bry sig? De som ägnar sig åt den meningen på repeat och bara för att kan nog lägga ner det nu. Det har varit de utsålda arenornas år för damfotbollen vid flera tillfällen och nu är det dags, om man vill se fotbollsmatcher live i många länder, att vara ute i god tid om man vill ha biljetter.

Privilegiet att få vara med om detta

Efter EM i England har damfotbollen runt om i världen och i Europa tagit massiva kliv framåt. det syns, inte minst i England och Tyskland, där man har redovisat rekordsiffror publikmässigt under hösten i de respektive ligorna. Något annat som hände var att Englands defensiva mittfältare, Keira Walsh, såldes från Manchester City till FC Barcelona för var som sägs vara ett transferrekord; 400 000 EURO. Damfotbollens utveckling går i rasande fart och produkten börjar sätta sig och marknaden är kanske den som har svårast att hänga med för tillfället.

ANNONS

DAZN köpte upp globala sändningsrättigheter till damernas Champions League inför säsongen 2021/22. Jag är rätt säker på att DAZN själva inte ångrar sig men att de som inte brydde sig innan om att äga rättigheter, kanske gör just det. Ångrar sig alltså

Som skribent, poddare och efter utbildningar i fotbollsanalys är det tamejtusan ett riktigt privilegium att få leva här och nu samt att få vara en del av utvecklingen i sig. Jag njuter varje sekund och det känns overkligt ibland. Men faktum kvarstår - det är nu det händer.

Landslaget

Vårt svenska landslag är rankade som nummer tre i världen när 2022 avslutas och det ska vi vara stolta över. “Lilla” Sverige som tredje bästa landslaget i världen bakom USA (1) och Tyskland (2). Jag älskade att man vågade säga att man gick för guldet i somras inför EM och jag tycker inte att det är orealistiskt att tro på något annat inför kommande sommars VM.

ANNONS

Att saker och ting inte går som man har tänkt sig, eller att oturen slår till och formen sviktar precis där och då som det gjorde i England, det kan hända vilket lag som helst. Kommande generationer i Sverige har här och nu ett landslag som på alla sätt och vis levererar; både på och utanför planen. Vilka fotbollsspelare, förebilder och fighters de är som med sina sätt att vara och spela fotboll på banar väg för alla som en dag drömmer om att bli bäst i världen.

Alexandra Popp - årets personlighet

En spaning som bara måste med den här veckan, årets sista, är att Tysklands storstjärna Alexandra Popp blev utsedd till årets personlighet av det tyska fotbollsmagasinet Kicker. Hon som äntligen fick spela sitt första EM trots att hon redan har haft en lång och gedigen karriär men där skador har hindrat henne från den stora Europeiska landslagsscenen. Det bästa kanske var att när hon fick reda på att hon hade fått utmärkelsen av Kicker så var hennes första reaktion.

ANNONS

“Vad har jag gjort egentligen? Jag spelade fotboll och var bara mig själv.”

Alexandra Popp is named „Personality of the year 2022“ by Kicker (Germany‘s biggest football magazine)👏



Her comment on the award: „When I heard that I was voted 'Personality of the year', I asked myself: What did I do? I played football, and was just being myself.“ pic.twitter.com/2ttdZGMqR3 — Alina (@alina_rxp) December 28, 2022

Popp spelar i Wolfsburg hemma i Tyskland som trots satsningar från FC Bayern München, fortfarande ser ut att behålla sin plats högst upp på tronen och har man inte sett henne spela fotboll än så föreslår jag att man tar chansen under andra halvan av säsongen. Är det något man blir bjuden av när det kommer från Alexandra Popp så är det spekatulära mål.

Svensk damfotbolls identitet

Att den svenska damfotbollen sett till damallsvenskan och divisonerna under behöver se över ett och annat är nog självklart för många vid det här laget.

ANNONS

Det har varit tungt att se och höra om svenska klubbars kamp mot klockan många gånger när det gäller ekonomin i svensk damfotbollen. Häromdagen läste jag att Bergdalen IK:s elitsatsning ser ut att vara finito. De säkrade en plats i elitettan inför säsongen 2022 och lyckades med nöd och näppe hålla sig kvar inför 2023. Bara för att eventuellt tvingas behöva lägga ner hela elitsatsningen innan 2022 ens är slut. Det meddelar klubben på sin hemsida i en egenpublicerad nyhet häromdagen.

När många av de europeiska ligorna, som inte ens har funnits lika länge som damallsvenskan, blomstrar - ser det ut att vara tvärtom här. Det tråkiga är att utåt sett så ser ingen ut att vilja ta tag i detta på allvar än, varken från Svenska Fotbollförbundet eller från Elitfotboll Dam. Klubbarna vill nog inget hellre men resurserna, de finns inte överallt. Istället säger man, lite omskrivet och sådär, att det är så här verkligheten ser ut nu och vi får anpassa oss. Jag saknar någon som kliver fram och säger att vi ska lösa detta. Hur eller vad resultatet blir kan vara osagt men kom igen, vi måste hitta tillbaka till någon slags identitet i damallsvenskan igen. Något att jobba för istället för att kämpa emot de starka krafterna/pengarna/marknaderna runt om i Europa. Vad vill vi vara för något här i Sverige och hur ska vi visa det.

ANNONS

Damallsvenskan är fortfarande en bra liga att spela fotboll i där man kan utvecklas. Ska den bli en utvecklingsliga för vidare export ut i världen eller en liga för hemvändare att återkomma till? Då är det dags att man börjar satsa på att börja tala om det utåt. Min gissning är dock att de som möjligtvis skulle kunna ta tag i detta kanske inte själva har en aning om var och hur de ska börja. Jag saknar fortfarande omvärldsbevakning i den externa kommunikationen man gör om svensk damfotboll. Kan det kanske vara så att man måste kunna produkten damfotboll i stort, genom att hänga med på mycket som det rapporteras om just nu ute i världen - allt från att de vita shortsen för damspelare fimpas på grund av risken för att blöda igenom vid menstruation är för stor till att även WSL:s bottenlag Leicester spelar på klubbens huvudarena och har tillgång till riktigt fina träningsanläggningar. Kunskap är makt och vill man hitta sin identitet i Sverige för flick- och damfotbollens utveckling, så tror jag att det är fullt möjligt - OM man bara bestämmer sig för vilken väg man ska gå.