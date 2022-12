Fem spaningar: "Tack för allt Nilla Fischer"

Nilla Fischer

Under veckan har en av svensk fotbolls största meddelat att hon avslutar sin karriär. Nilla Fischer. Hon har vunnit Champions League, tagit medaljer med det svenska landslaget och stått upp när det har blåst hårt i debatter som har varit nödvändiga för att damfotollen ska ha tagit ytterligare steg framåt i sin utveckling. Jag kommer sakna henne på fotbollsplanen och jag tror inte att jag kommer vara den enda som kommer göra det. Hon har krattat manegen för alla flickor som drömmer om en karriär inom fotbollen och jag hoppas så innerligt att alla förstår det. Utan Fischer hade det fortfarande funnits hål i den svenska damfotbollens utveckling och grund som hade behövts fyllas. Det finns två minnen av Fischer som jag kommer bära med mig extra mycket. Det första är den makalösa räddningen på mållinjen i de sista skälvande minutrarna av bronsmatchen i VM i Frankrike 2019.

Det andra är Fischers budskap från scenen på Fotbollsgalan i november 2018 när hon välförtjänt tilldelades Diamantbollen. Jag föreslår att ni lyssnar på det i sin helhet HÄR och jag hakar på Fischer i hennes uppmaning till "Alla ni pojkar, killar och framförallt män - det är dags att komma in i matchen nu för jämställdhet är något som gynnar oss alla men, det är någonting som vi måste göra tillsammans och, helt ärligt - we have no more fucks to give!"

Det är sex år sedan Nilla Fischer stod på scenen och uttalade dessa ord, men de är i allra högsta grad fortfarande aktuella och användbara. Så, TACK FÖR ALLT Nilla Fischer!

PSG vann mot Lyon

Den svenska landslagsbacken Amanda Ilestedt kan ta julledigt från det franska ligaspelet med ett stort leende på läpparna. Hennes PSG leder nämligen D1 Arkema efter en stor 1-0 seger borta mot flerfaldiga Champions League- och ligavinnaren Lyon framför 13.400 åskådare. Ilestedt återfinns flitigt i PSG:s startelva och att se hur hon går från klarhet till klarhet i den franska huvudstadens topplag är en fröjd för ögat. Både Lyon och PSG saknar utpräglade nior den här säsongen; Ada Hegerberg är fortsatt inte redo för spel efter en skada hon drog på sig under det första landslagsuppehållet efter EM med Norge och Marie Antoinette Katoto har lämnat ett stort hål efter sig i PSG anfall efter knäskadan i EM. Trots en stor dominans i bollinnehav (58 %) mot PSG:s 32 % så lyckades inte Lyon vara kliniska i avsluten när det gällde. 20 skott men bara fem på mål för de regerande Champions League-vinnarna säger en del om att Ilestedt och hennes lagkamrater hade en del att göra men PSG:s sju skott (tre på mål) var ändå det enda som behövdes för att säkra segern när Kadidiatou Diani i 87 (!) minuten tryckte dit den efter en hörna slagen av Ramona Bachmann.

Publiksnittet i England upp 200 %

Engelsk fotboll fortsätter att vara en förebild i hur man marnadsför damfotbollen som en produkt och hur man på bästa möjliga sätt utnyttjar det faktum att EM i somras var en stor succé, inte bara sportsligt i och med EM-guldet, men också i hur man får läktarna att fyllas till bredden på arenorna runt om i England.

Man har ökat närvaron gällande åskådare med 200 % i genomsnitt i den engelska ligan och efter nio spelade omgångar är publiksiffran totalt 300 000. Förra veckan skrev jag om rekordet som redan var slaget i Tyskland och i Frauen Bundesliga så det är inte bara i England det händer grejer nu ska tilläggas.

The WSL since England won the Euros last summer:



–Attendance up 200%

–300k total attendance after nine weeks

–Record 47,367 fans watched Arsenal vs Tottenham Hotspur

Women’s soccer is inevitable — Haley Rosen (@HaleyRosen) December 12, 2022

Den här säsongens rekord i antalet åskådare är matchen mellan Arsenal och Tottenham som spelades på Emirates Stadium i London. 47,367 skrevs den officiella publiksiffran till. I helgen som var så spelade Manchester City och Manchester United derby på Etihad Stadium och det kan tyckas tjatigt med upprepningar av ordet publikrekord hela tiden men det är nödvändigt då det fortfarande finns vissa som hävdar att ingen bryr sig om damfotboll. Hur många som var på Etihad? 44,259 som verkligen brydde sig om det som hände på planen.

Manchester-lagen, Chelsea och Arsenal har därmed spelat på klubbarnas huvudarenor och Reading och Leicester gör detta hela tiden. Aston Villa har också spelat på Villa Park ett par gånger under säsongen. Det man lyckas med i England och i Tyskland just nu är att marknadsföra upplevelsen av att uppleva en damfotbollsmatch på plats och det är där svensk fotboll samtidigt misslyckas totalt med samma sak.

Halvtid i Europa

Spanska Liga F spelas kommande helg men förutom det så har vi nått halvtidsvila i "the BIG 5" i Europa; Serie A Femminile, Women’s Super League, Frauen Bundesliga, D1 Arkema och snart också Liga F. I topp av samtliga ligor finns det svenska spelare som har chans på ligatitlar. Det är stort. I Italien ligger Roma på en överraskande (?) förstaplats, tre poäng före giganten Juventus och i huvudstadslaget finns de svenska försvararna Elin Landström och Beata Kollmats men också de två målvakterna Stephanie Öhrström och Emma Lind. I England toppar Chelsea tabellen (med en match mer spelad), tre poäng före Arsenal. I det blå Londonlaget huserar som bekant landslagsspelarna Magdalena Eriksson, Johanna Rytting Kaneryd och Zećira Mušović. Vidare till Tyskland där Vfl Wolfsburg leder med hela fem poäng före huvudkonkurrenten Bayern München och därmed har Rebecka Blomqvist chans på ytterligare en ligatitel med laget från Volkswagens huvudstad. Fridolina Rolfös Barcelona dundrar vidare i Liga F och kommer att ha en ledning i ligan på 7-8 poäng innan den korta julledigheten tar vid (Liga F har det kortaste uppehållet av dessa fem) och som redan nämnts, PSG och Amanada Ilestedt leder i Frankrike.

Jag vill redan nu uppmana er att vara redo för samtliga ligastarter för det bjuds på Madridderby i Spanien 7 januari (Madrid CFF v Real Madrid), Fiorentina v Roma i Italien 14 januari och sen har vi det het, hetare, hetast(e) Londonderbyt i WSL 15 januari när Arsenal och Chelsea drabbar samman i vad som skulle kunna vara avgörande för hela ligan för att nämna några.

Om man i Spanien har det kortaste uppehållet så har man det längsta i Tyskland. Där drar ligaspelet inte igång förrän 5 februari igen.

Champions League

De franska storlagen PSG och Lyon har kämpat en del i årets gruppspel av Champions League. Lyon reser till London för att möta Arsenal som fullkomligt spelade ut fransyskorna i första matchen och vann med 5-1. PSG tar emot Real Madrid den här veckan. För Lyons del kan den sista gruppspelsomgången mot Juventus vara helt avgörande om man inte lyckas slå Jonas Eidevalls Arsenal den här veckan. För PSG finns inget annat än vinst mot Real för om de förlorar är det hej då till Champions League. Spelar man lika är man piskade att vinna mot Chelsea på bortaplan i sista matchen för i den omgången möter Real albanska Vllaznia och den matchen ska spanjorskorna bara vinna. Det är alltså i grupp A och C detta utspelar sig. I grupp B bör Wolfsburg och Roma kunna säkra slutspelsplatser redan den här veckan och likadant i grupp D, där Barcelona och Bayern München ska vinna sina matcher mot Benfica och Rosengård den här veckan. Alla matcher går att se på DAZN:s Youtube kanal helt gratis och helt utan några geografiska blockader. Flera svenskor har chansen att vinna den fashionabla titeln den här säsongen och jag tycker det är helt fantastiskt att vi har så många bra spelare på den här nivån ute i Europa.