Fiasko för Rosengård - på väg att missa CL trots 2-2 mot Dif

Tabellsjuan FC Rosengård tog emot åttan Djurgårdens IF hemma på Malmö IP. Nära i tabellen, men poängavståndet inför matchen var hela 16 poäng mellan lagen. FCR hade dock bara vunnit en av lagets fyra senaste matcher i höst.

Hemmalaget inledde matchen med ett trippelläge. Dif-målvakten Katelin Talbert stod dock för två fina parader och såg ett av avsluten blockeras. Hon hade däremot inte mycket att göra på Mai Kadowakis skott i den tionde minuten. Från en position till vänster i straffområdet skruvade nyförvärvet in sitt andra mål för klubben.

Ria Öling var nära att sätta 2-0 tio minuter senare, men en bortaförsvarare täckte FCR-mittfältarens skott någon meter framför mållinjen. Istället kom kvitteringen i den 27:e minuten. Matilda Plan nickade en hörna mot den bortre stolpen där Stinalisa Johansson mötte och nickade in 1-1.

Bara minuten senare fick Rosengård ett jätteläge att återta ledningen. Öling frispelade Hanna Andersson i straffområdet men anfallarens skott gick precis utanför. Den missen skulle straffa sig, för i anfallet efteråt tog Djurgården ledningen. Återigen var det Plan som spelade fram, den här gången till Tilde Lindwall som vinklade in 2-1-målet.

En ologisk ledning sett till Rosengårds inledande dominans, men matchen öppnade upp sig rejält. Några minuter senare var drev hemmalagets Andersson upp ett anfall och avslutade tungt i ribban och ut. Det sista som hände i halvleken var Jessica Wiks distansskott som smet utanför Talberts stolpe.

FCR-mittbacken Emma Berglund var inte nöjd över matchbilden.

- Böljande spel. Börjar lite si sådär, sedan tycker jag vi får kontroll på det. Skapar mycket chanser och skönt med ett mål. Sedan släpper vi in två. Det är svårt, men vi har fortfarande bra lägen att göra mål. Vi måste försöka kontrollera lite grann, det känns som att det är i balansspelet som vi tappar det. När vi går för det och kommer på inlägg så vinner de många andrabollar där och kommer med fart, sa hon till Viaplay.

I den 52:a minuten var Rosengård nära en kvittering sedan Plan först nickat bollen i egen ribba. Andersson högg sedan på returen men fick se den rensas på mållinjen. FCR-nyförvärvet var inblandad i ett nytt bra läge sedan, men bollen gick över och Andersson byttes ut i den 64:e minuten.

Några minuter senare sprang en svart katt in på planen, och oturen skulle fortsätta grina hemmaspelarna i ansiktet. Med kvarten kvar var Djurgårdens Therese Åsland nära ett drömmål sedan mittfältaren upptäckt hemmamålvakten Eartha Cumings utanför egen mållinje. Skottet från 35-40 meter smet dock precis utanför.

Rosengårds inhoppare Emilia Larsson och Fiona Brown träffade stolpen med varsitt försök på tilläggstid, men i den 94:e minuten kvitterade laget till 2-2 genom ett självmål.

- Vi ska göra fler mål i matchen och vi är tillräckligt bra för att vinna i dag. Men vi ska ändå inte släppa in två mål. När de har så få målchanser - vi behöver göra så mycket och jobba så hårt när vi släpper in två mål, trots att det är så få målchanser. Sedan har vår säsong varit så här, att det varit mycket stolpe ut, att vi får inte in bollen, säger Rosengård-tränaren Joel Kjetselberg till Fotbollskanalen.

Djurgårdens Matilda Plan.

- I slutet av matchen trycker de mer eller mindre in allt de kan in i vårt straffområde. Tycker att vi löser många situationer väldigt bra, och olyckligt att den tar på en egen spelare och går in. Vi tar med oss en poäng och får vara glada för det, säger Dif-kaptenen till Fotbollskanalen.

Kan man vara glad för en poäng, om du ser till hela matchen?

- Ja, det tycker jag ändå att vi kan vara. Vi har det ganska tufft i första halvlek. Får jobba väldigt mycket i defensiven och de skapar väldigt mycket chanser tycker jag. Men vi hittar tillbaka och gör två mål, och har en god känsla in i halvtid. Sedan tycker jag att vi gör det väldigt bra i andra halvlek också. Men som sagt, de trycker upp allt de kan och det är svårt att försvara sig. Vi löser många situationer väldigt bra och vi behöver alla poäng vi kan få, och får vara glada för en poäng.

Resultatet innebär ändå att FC Rosengård är så gott som borträknat från att nå tredjeplatsen i damallsvenskan, som ger en kvalbiljett till Women's Champions League. Det skulle vara ett stort misslyckande för den regerande mästaren, som senast missade turneringen säsongen 2019/20.

FC Rosengårds lag: Cumings - Obaze, Berglund (Brown 78'), Arnardottir - Öling, Seger (K) (Holdt 64'), Ayinde (Jansson 62'), Wik - Andersson (Bredgaard 64'), Kadowaki, Schough (Larsson 64').

Djurgårdens lag: Talbert - Lobanova (Kullberg 72'), Plan (K), Kollmats, Hed - Lilja, Åsland - Johansson, Almqvist, Bergström - Lindwall (Dowd 72').