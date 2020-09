Firma Kullashi/Rogic sänkte Örebro

Eskilstuna vann hemmamötet med Örebro under måndagen i damallsvenskan. Firma Felicia Rogic och Loreta Kullashi har legat bakom mycket i offensiven för laget under säsongen – och på måndagen var det just de två som ordnade de tre poängen.

1-0 kom efter drygt en halvtimmes spel då Rogic först tunnlade en Örebro-försvarare innan hon via Örebro-ben hittade nätet. Efter knappt en timmes spel kom 2-0 för hemmalaget – den här gången var det Loreta Kullashi som satte sitt elfte mål för säsongen. Målvakten Mimmi Paulsson-Febo tappade ut bollen väldigt enkelt och Kullashi hade inte mer än att sätta foten till och göra 2-0.

3-0 till Eskilstuna kom via ett vackert anfall från hemmalaget. Loreta Kullashi snurrade upp sin försvarare innan hon snett inåt bakåt hittade Rogic – som via ribban hittade nätet. Det var Rogics sjätte mål den här säsongen.

Matchen slutade sedan 3-1 till hemmalaget. I tabellen är dock Kif Örebro fortsatt två poäng före Eskilstuna som återfinns på plats åtta.