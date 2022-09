Flera dödshot mot IFK Kalmar efter förlusten mot Rosengård: ”Oerhört allvarligt”

IFK Kalmar ligger på en elfteplats i damallsvenskan efter elva inspelade poäng på 20 matcher och under fredagen förlorade laget mot serieledarna FC Rosengård med 6-2. Efter den matchen fick klubben motta ett grovt hotbrev.

- Några minuter efter (matchen) så skickas väldigt grova saker till ett antal e-postadresser i förenringen, det är i första hand ledare som fått flera mejl där man talar om vad som ska hända och vad man hoppas ska hända med oss, för att vi är engagerade i IFK Kalmar, säger klubbens sporchef Tommy Nyberg till TV4 Nyheterna och fortsätter:

- Det är naturligtvis inte roligt, det här hör inte hemma i idrott och det är människor utan respekt.

IFK Kalmar har under lördagen gått ut med en officiell kommuniké på sin hemsida:

"Tyvärr fick vår förening igår motta ett grovt hotbrev via mejl som inriktar sig på att vi är just unga kvinnor och ett damlag. Det uttalas också hot mot tränarteamet. Händelsen är polisanmäld och under utredning. Polisen bedömer händelsen som grov, allvarlig och trovärdig och rubriceringen är ”olaga hot mot grupp", skriver IFK Kalmar.

Till TV4 Nyheterna berättar Tommy Nyberg också om hur klubben kommer ta detta vidare.

- Vi pratade med tjejerna i bussen på vägen hem igår och vi kommer prata med dem igen, vi kommer också kolla av med de ledare som har fått skickat till sig och sen har vi polisanmält det.