Förändringar att vänta i Hammarby under sommarfönstret: "Tror att vi kommer släppa någon spelare"

Snart öppnar transferfönstret. 5 juli till och med 21 augusti kan klubbarna i damallsvenskan köpa och sälja spelare igen.

Inför årets säsong hände det mycket i Hammarby. Stjärnor som Madelen Janogy och Matilda Vinberg lämnade. Även huvudtränare Pablo Piñones-Arce tackade plötsligt för sig.

En norsk trio i Anna Jösendal, Emilie Joramo och senare även Julie Blakstad plockades in, liksom Martin Sjögren som blev ny huvudtränare.

Med drygt en vecka kvar tills transferfönstret öppnar har Hammarby redan presenterat ett första nyförvärv i den japanska mittfältaren Suzu Amano.

- Den japanska spelstilen passar väldigt bra in med vårt sätt att spela fotboll. Suzu är en väldigt bolltrygg spelare som är skicklig med båda fötterna vilket kommer bidra till ett ännu bättre passnings- och kombinationsspel, säger Johan Lager, sportchef i Hammarby, till klubbens hemsida.

Fler förändringar i truppen troligtvis är att vänta.

- Jag tror att vi kommer släppa någon spelare, ja, säger han till Fotbollskanalen.

Anfallsstjärnan Ellen Wangerheim var långtidsskadad under försäsongen - och det tog lång tid innan hon var redo för damallsvenskan igen. Även Klara Folkesson har tampats med en långdragen skada. Hennes debut i Hammarby kom så sent som i söndags när hon hoppade in och spelade fyra minuter mot AIK.

Med anledning av ovan nämnda skador plockade klubben in tidigare Piteåspelaren Katrina Guillou i mitten av april. Hon har dock knappt fått någon speltid och har ett kontrakt som löper ut i sommar.

- Vi har haft en hel del småskador och spelare som missat flera matcher. Men vi har ingen långvarig skada sedan Wangerheim och Folkesson kom tillbaka. Bortsett från det så har vi ingen kris på någon position, vi sitter väldigt bra till men är öppna för att förstärka, säger sportchef Johan Lager.

Han utvecklar:

- Vi försöker ha truppen klar redan i januari och tror på att ha en hel försäsong med truppen. Därför håller vi inte på och sparar massor av pengar för att göra affärer senare. Nu befinner vi oss på ett ställe där det dels finns intresse för våra spelare från andra klubbar som vi får förhålla oss. Dels har vi möjligheten att passa på att slå till på spelare som vi hittar och tror på.

Märker du ett ökat intresse för era spelare ute i Europa?

- Det finns intresse för spelare. Jag tror att många stora klubbar följer våra unga spelare. Vi har startat väldigt ungt flera matcher i år, även mot topplag. Smilla Holmberg och Bella Andersson som är 06:or och Wangerheim och Vallotto som är 04:or har alla spelat. Det är väl primärt de yngsta spelarna som de stora klubbarna följer, säger han och fortsätter.

- Grannländerna följer framför allt spelare som inte får speltid. Även andra klubbar i damallsvenskan kanske följer spelare som just nu inte får speltid hos oss men som skulle passa in hos dem. Det finns bubblande intresse hela tiden men vi sitter lite i en sits där vi kan bestämma hur vi vill göra.

BK Häckens fotbollsansvarige, Christian Lundström, var av uppfattningen att det går långsamt för transfersummorna på damsidan att öka. Hammarbys sportchef delar delvis den uppfattningen. Lager upplever samtidigt att transfersummorna på damsidan är mer oregelbundna.

- På herrsidan kan man räkna med en summa, det kan man inte med säkerhet göra på damsidan. Det går långsamt, det gör det, säger han.

Givet den norska trion som Hammarby värvade inför säsongen är det underförstått att Hammarby har haft ögonen på grannlandet i väst. Lager berättar hur klubben tänker inför det kommande fönstret.

- För oss kommer det vara viktigt att vara noggranna, då är det lättare att ta från länder vi känner till, som Norge exempelvis. Vi måste väga in vilka länder det är möjligt att ta ifrån. Både geografiskt, socialt och ekonomiskt. Men det är också viktigt att transfers blir rätt, då är det lättare att ta från ligor som håller ungefär samma nivå som Sverige. Värvar man en landslagsspelare från ett land där man inte har tillräckligt bra koll på nivån på ligan, då kanske den spelaren bara håller för elitettan.

Just nu ligger Hammarby på en tredjeplats i tabellen. Laget har spelat ihop 27 poäng och ligger två poäng bakom BK Häcken, nio poäng bakom tabellettan Rosengård. Samtidigt jagas Hammarby av Kristianstad som är två poäng bakom, med en match mindre spelad.