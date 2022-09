Fortsatt tungt för AIK - föll stort mot Kif Örebro

Kif Örebro tog ledningen efter halvtimmens spel och från det orkade AIK aldrig hämtade sig.

Även om AIK:s Remy Siemsen gjorde mål för andra matchen i rad släppte krislaget in fem mål bakåt och Siemsens målskytte är därmed en klen tröst.

Kif Örebro å andra sidan har nu gjort nio mål på sina senaste två matcher efter att man besegrade IFK Kalmar med 4-0 förra helgen.

- Det ser ut som det gjort under hela säsongen, vi släpper in väldigt enkla mål och sen bara rasslar det på, vi känner att vi har matchen under kontroll under starten och sen, ganska snöpligt släpper vi in 1-0 och det symboliserar lite vår säsong så här långt, sa AIK:s Jennie Nordin till Viaplay efter matchen.

AIK är fortsatt sist i damallsvenskan efter åtta inspelade poäng på 20 matcher. Till kvalplatsen som BP just nu innehar är det en poäng upp för Gnaget.