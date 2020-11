Guldet kan säkras mot tidigare lagkamraterna: "Klart det är speciellt"

Turerna kring Stina Blackstenius var många inför säsongen. Övergången till Kopparbergs/Göteborg FC blev infekterad och gick igenom först efter att Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd gett KGFC rätt i tvisten med Linköping. KGFC, som leder serien med fyra poäng, har gått som tåget under säsongen och kan nu ironiskt nog säkra SM-guldet mot just Linköping.

- Vi är väldigt sugna på SM-guldet och ska göra allt vi kan för att göra en så bra match som möjligt. Vi är helt inställda på det. Det ska bli otroligt spännande. Man blir glad när man tänker på att vi är en match från guldet och vilken chans vi har, säger Stina Blackstenius.

Att matchen spelas på Linköping Arena ger det hela extra krydda. Åtminstone för 24-åringen från Vadstena.

- Det är klart att det är speciellt att det är just mot Linköping. Vi hade gått in med samma inställning oavsett vilket lag som hade stått på andra sidan. Sen är Linköping en klubb jag spelat för i många år och som jag lämnade för bara några månader sedan. Och det är väldigt nära min hemstad. På det sättet är det väldigt speciellt, säger Stina Blackstenius och fortsätter: - Men nu spelar jag för Göteborg och har gjort det under de senaste månaderna. Jag trivs jättebra och är väldigt glad över det vi har gjort den här säsongen. Att det är Linköping som står på andra sidan får man tänka bort.

Hon har i år producerat fem mål på 17 seriematcher, varav elva från start. Den personliga säsongen är hon inte helt nöjd med.

- Jag är jätteglad över att tillhöra Göteborg. Sen har det varit en lite halvknackig säsong för mig. Det har inte riktigt blivit någon rytm i och med att jag har haft lite skador till och från. Jag tror aldrig att jag har haft så många bristningar under en säsong. Men samtidigt är jag väldigt glad över den säsong vi som lag har haft. Det är kul att få tillhöra det här gänget, säger hon.

Vad bristningarna beror på har hon svårt att svara på.

- Det är frustrerande såklart. Man försöker hålla ordning på sin kropp. Det har också varit en speciell säsong med många matcher. Jag önskar att jag kunde svara på det, men det är svårt att veta, säger hon.

På frågan om hon kommer att vi fira om hon gör mål mot sina forna lagkamrater svarar hon:

- Det är känslofråga. Det är ett SM-guld som står på spel. Skulle jag få göra mål är det klart att jag blir glad. De känslorna kan man inte bara lägga undan. Man kanske ska visa respekt, men det är alltid roligt att få göra mål och skulle jag få göra det i en så viktig match så skulle jag bli glad. Jag skulle nog inte kunna spela att man inte blir glad, säger strikern med ett skratt.

Hur vore det att vinna SM-guld?

- Jättestort! Det skulle vara otroligt roligt. Det vore kul att få göra det med Göteborg som inte har något SM-guld i klubben ännu. Det hade varit stort att få vara med på den resan och göra det tillsammans med det här gänget, säger Stina Blackstenius.