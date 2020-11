Guldet säkrat - nu kan flera spelare lämna Kopparbergs/Göteborg: "Intresset är väldigt stort"

Efter att Kopparbergs/Göteborg nu vunnit SM-guld väntar nästa utmaning: att lösa truppen till nästa år. Den svenska mästaren har nämligen flera nyckelspelare med utgående kontrakt, precis som att nyckelspelare omgärdats av rykten.

De två som det ryktas mest om är Emma Berglund och Rebecka Blomqvist.

Fotbollskanalen kunde i slutet av oktober avslöja att Blomqvist är på väg att göra klart med en utländsk klubb. Blomqvist har tidigare i år ryktats till tyska Wolfsburg och i slutet av oktober bekräftade spelarens agent Maria Karlsson De Cecco, för Fotbollskanalen, att det finns stort intresse för Blomqvist utomlands.

- Intresset är väldigt stort, och det är många klubbar som har följt hennes resa i Göteborg och i landslaget och alla mål som hon hela tiden levererar, sa Karlsson De Cecco.

Blomqvist vann den allsvenska poängligan både 2018 och 2019. Under 2020 har det hittills blivit nio mål och fyra assist på 19 matcher, och hon var dessutom med i Peter Gerhardssons EM-kvaltrupp som i oktober säkrade EM-spel i England 2022.

Den andra spelaren som ryktats bort är 31-åriga backen Emma Berglund. I september uppgav Aftonbladet att Berglund var på väg att tvingas bort från Göteborg trots att hon själv ville stanna, men tolv dagar senare kom en U-sväng, då samma tidning istället rapporterade att parterna förhandlade och att Berglund kunde komma att stanna i Göteborg.

Men sedan kom ännu en vändning. I början av november kom Aftonbladet återigen med nya uppgifter om att Berglund var i förhandlingar med Rosengård och att hon bara var detaljer från en flytt till Skåneklubben. Det dementerades dock sedan av Rosengårds sportchef Therese Sjögran.

- Emma Berglund, som spelare, är alltid intressant. Men vi har ingen kontakt med henne eller hennes agent i detta läge. Vi har en trupp nu som vi måste ta ställning till och när damallsvenskan är slut kommer vi börja bearbeta den, sade Sjögran till Aftonbladet.

Utöver Blomqvist och Berglund sitter dessutom lagets norska och amerikanska landslagsspelare Vilde Bøe Risa och Emily Sonnett på utgående kontrakt och kan lämna.

Mittfältaren Bøe Risa anslöt 2019 och har varit en viktig kugge för KGFC sedan dess. I år har hon stått för fem assist på 13 matcher, varav tio från start.Hittills har 25-åringen gjort 28 landskamper för det norska landslaget. Hon är en mittfältare med fin spelförståelse och med en bra passningsfot. I juni förlängde hon sitt kontrakt, som skulle gått ut den sista juni i år, över säsongen 2020 och nu håller det på att närma sig sitt slut. Vad som väntar henne därefter återstår att se.

Backen Emily Sonnett, i sin tur, anslöt i mitten av augusti och har gjort åtta framträdanden, varav sju från start. Sonnett har gjort 45 landskamper för det amerikanska landslaget och var med när USA vann VM-guld 2019. Sonnett plockades in under sommaren på ett korttidskontrakt för att stärka backlinjen, då Emma Berglund haft skadeproblem under säsongen. Vad som väntar Sonnett efter den allsvenska säsongen är oklart, men hennes amerikanska klubb Portland Thorns har kvar rättigheterna i den amerikanska ligan för den 26-åriga backen - så en återkomst där kan inte uteslutas.

Än så länge är det bara en spelare som officiellt lämnar efter säsongen: den finländska landslagsmittfältaren Natalia Kuikka. I slutet av oktober presenterades Kuikka som ny spelare i NWSL-klubben Portland Thorns, dit hon ansluter från och med 2021.

Fotbollskanalen har sökt Kopparbergs/Göteborgs sportchef Lasse Svensson för en kommentar gällande kontraktssituationerna, och fick följande svar:

"Om det gäller kontraktssituationer och enskilda spelare så är det 'locket på'. Jag varken kan, vill eller får prata om det".