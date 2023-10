Häcken kvar i serieledning - Schröder nätade mot BP

BK Häcken jagade under lördagen tre poäng mot IF Brommapojkarna på hemmaplan i jakten på ett nytt SM-guld. I veckan blev 16-åriga talangen Felicia Schröder noterad för ett mål mot Twente i Champions League-kvalet, och under lördagen levererade hon igen.

Schröder klev i den tolfte minuten fram för Häcken och gav Hisingen-laget ledningen. 16-åringen blev frispelad av Anna Anvegård, och var sedan kylig framför mål.

- Det var en ganska stor yta, så det var bara att skjuta, säger Schröder till Viaplay.

- Formen är bra. Jag tycker att det är bra, fortsätter hon.

Häcken öste därefter på för fler mål, men fick vänta på att få fira igen till i den 55:e minuten, då Aisha Masaka nickade in ett inlägg i nät till 2-0. Masaka ville sedan också mer och blev tvåmålsskytt till 3-0, medan Monica Jusu Bah fastställde slutresultatet till 4-0.

Häcken toppar tabellen med en poäng ner till Hammarby på andra plats. Tre omgångar återstår, och i den näst sista omgången möts Häcken och Hammarby på Tele2 Arena.