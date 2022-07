Häcken värvar landslagsmålvakt - kan ersätta Falk: "Måste ha bra ersättare"

Livia Peng är bara 20 år men redan landslagsmålvakt, och förbereder sig just nu för att spela EM med Schweiz. Nu har hon dessutom skrivit på för Häcken.



- Vi tror mycket på Livia. Hon är så bra att hon kan stå redan nu, men samtidigt är hon en framtidsmålvakt. Vi har ju (Jennifer) Falk också. Så nu har vi två bra målvakter, säger Christian Lundström.



Jennifer Falk är också en landslagsmålvakt och hon förbereder sig för att spela EM med Sverige. Frågan är om Häcken har värvat Peng för att Falk är på väg att lämna?



- Vi tar in henne för att ha målvakter som klarar stå. Skulle Falk inte vara kvar nästa år så måste vi ha bra ersättare. Men hon är inte på väg att lämna oss nu i sommar. I så fall, om Falk lämnar, så måste vi ha in en till. Vi räknar med att Falk stannar, hon har kontrakt med oss, säger Lundström.

Livia Peng har skrivit på ett kontrakt med Häcken som gäller till och med sommaren 2025. På klubbens hemsida berättar hon om sina egenskaper.

- Jag är en väldigt offensiv målvakt med stor vilja och beslutsamhet. Jag tycker att jag har bra karisma och är modig. Jag är väldigt aktiv i matcherna och försöker alltid vara spelbar, säger hon.