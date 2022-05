Hammarby tvingas flytta derbyt: "En kostnad vi inte kan acceptera"

I oktober förra året, då publiken var tillbaka på arenorna, tog Hammarby emot AIK på Tele2 Arena. Då sattes ett nytt publikrekord i damallsvenskan, på 18 537 åskådare.

Planen var att Bajen i år skulle spela tre hemmamatcher på Tele2, just för att kunna locka en storpublik. En av matcherna som bokades in på arenan var just den mot AIK, som spelas den 5 juni. Men nu meddelar föreningen att matchen på grund av en bokningssituation flyttas till Hammarby IP.

- Vi hade bokat båda derbyna mot AIK och Djurgården på Tele2 Arena och fått bekräftat att detta var möjligt. Vi fick sedan besked från Stockholm Live som lät meddela att det skulle tillkomma en extra kostnad för att arrangera matchen mot AIK som vi inte kan acceptera, förklarar Marcus Nilsson, vice vd, på Hammarbys hemsida.

- Orsaken är att det genomförs evenemang både före och efter matchen och att det då det ligger golv på konstgräset inne på arenan. För att ta in och ut detta golv - så att matchen kan genomföras - förväntades det att Hammarby skulle ta denna kostnad, som uppgår till flera hundratusen kronor.

Nilsson menar att det i slutändan blivit en principfråga, då Bajen anser att det rimliga vore att alla inblandade parterna delade på kostnaden.

Derbyt mot Djurgården, som spelas i augusti, kommer spelas på Tele2 Arena som planerat.