Hammarby vann Stockholmsderbyt - AIK:s kris allt djupare

Hammarby tog emot AIK på Kanalplan med två raka vinster. Gästerna å sin sida hade elva raka förluster. Då gjorde man en del ändringar i startelvan, Caroline Murray och Jenny Danielsson fick starta på bänken och Remy Siemsen och Matilda Nildén fick chans från start.

Hemmalaget tog tag i taktpinnen direkt och redan efter fem minuter hade man en superchans. Madelen Janogy gjorde sig fri på vänsterkanten och mötte en djupledsboll som hon spelade in bakåt mot Vilde Hasund men Milla-Maj Majasaari gjorde sig stor och nekade norskan. Returen kunde Bajen inte få kontroll på och i stället kunde AIK-keepern greppa bollen.

Fyra minuter senare kom nästa chans för hemmalaget. Emilia Larsson spelade in till Janogy som missade bollen som spelats in i boxen. Men nästintill direkt efteråt hade man chans på att trycka in öppningsmålet. Landslagsanfallaren var ännu än gång fri på vänsterkanten och spelade in mot Larsson som inte fick träff på bollen.

Hammarby var spelförande men gästerna jobbade sig in i matchen och blev mer bollförande men man kunde inte riktigt komma till de riktigt vassa chanserna – förrän i den 21:a minuten när Kaisa Collin släppte bollen mot Matilda Nildén som drog till på skott som gick i den främre stolpen.

Chanserna var många innan Bajens första mål kom – Majasaari hade tvingats till många räddningar men det var en tavla som skulle ge Hammarby 1-0. Courtney Nevin fick bollen efter en kort hörnvariant och spelade in bollen mot den främre stolpen. Majasaari missbedömde bollen som gick mellan benen på finskan.

Efter dryga halvtimman fick spelet avbrytas då en person i Bajenklacken ska ha svimmat av på grund av solen, enligt Hammarbys kommunikationsansvarige Marcus Bolldén. Men spelet kunde fortgå efter några minuter och då kom också 2-0.

Janogy gjordes ner och Hammarby fick ett ypperligt frisparksläge som man förvaltade. Nevin spelade in bollen mot Emma Jansson som nickskarvade in utökningen.

Hammarby hade bud på mer och innan halvtidsvilan hade Janogy chans på 3-0. Men bollen gick ut till hörna och 2-0 stod sig in i andra.

Hemmalaget påbörjade den andra halvleken som man avslutade första - puggt. Larsson passade bollen till Janogy som försökte skarva in bollen vid bortren, men Majasaari sträckte sig och kunde stöta ut bollen.

Fyra minuter senare kom nästa chans. Janogy gjorde sig ännu en gång fri på vänsterkanten och spelade mot Larsson vid bortre, men vinkeln var alldeles för snäv och bollen gick i ytterstolpen. Minuten senare räddades gästerna av stolpen ännu en gång när Fanny Hjelm drog till från distans.

AIK:s vassaste chans kom i den 57:e minuten när Chinyelu Asher hittade Remy Siemsen som rundade Tamminen - australiensiskan kom ur vinkel och missade det öppna målet.

Gästerna fortsatte att forcera fram för ett reduceringsmål och hade en del halvchanser men inget som hotade Bajen. Bland annat hade Honaka Hayashi en superchans men lyckades inte få ner bollen.

Hammarby hade ännu ett fint frisparksläge precis utanför straffområdet men Nevins skott gick rätt på muren.

Om inte AIK spelats ut tillräckligt fick man också sen straff med sig efter att Larsson pressat högt och vunnit boll precis utanför straffområdet. Majasaari tvingades fälla yttermittfältaren för att sätta stopp på anfallet. Vilde Hasund stegade fram och brände straffen när hon sköt utanför.

Sista chansen kom i den 90:e minuten Larsson kom ensam med Majasaari som ännu en gång gjorde sig stor och nekade Bajen, som tog sin tredje derbyseger i år.

- Det var en bra och tuff match, precis som vi visste att det skulle bli. Det var mycket kamp och vi hade otroligt många bra lägen, så det var skönt att sätta dit några och vinna matchen, säger Bajens Madelen Janogy till Viaplay.

- Vi kom väldigt ofta ner till deras straffområde och skapade situationer. Det är jobbigt att möta lag som hela tiden kommer till inspel och tar sig in i boxen, och det tycker jag att vi gjorde på ett fantastiskt sätt. Jag tror att det var avgörande i dag, fortsätter hon.

AIK:s Jennie Nordin är i sin tur besviken.

- Det är skit igen. Det är tungt att torska sådana här matcher, säger Nordin efter matchen och fortsätter:

- Bollen vill inte in för oss. Det är helt sjukt, vi släpper in så enkla mål och kan inte göra mål framåt. Det är riktigt surt.

Nordin försöker i stället se framåt.

- Det är klart att det är skittufft och jag tror aldrig att jag torskat så många matcher i rad, men man kan inte gräva ner sig för mycket. Det är bara att fortsätta. Snart kommer det att vända. Vi försöker spela fotboll ibland och ibland lyckas det och ibland lyckas det inte. Vi har otroligt svårt att göra mål.

På frågan om hur självförtroendet är i laget är svaret:

- Det är klart som fan att det är inte är på topp. Det kan man inte ljuga om, men så är det ibland i fotboll. Ibland är det uppgång och ibland är det nedgång.

Hammarby är på sjunde plats, medan AIK är jumbo i damallsvenskan.

Startelvor:

Hammarby: Tamminen - Engman, Carlsson, Nyström, Nevin - Hjelm, Vinberg, Vilde Hasund, Larsson - Jansson, Janogy.

AIK: Majasaari - S. Nordin, J. Nordin, Nyberg - Hallin, Hayashi, Asher, Jansson, Nildén - Siemsen, Collin.