Här är spelschemat för damallsvenskan 2019

Observera att datumet för varje omgång är huvuddatum för omgången. Flera matcher kan flyttas till andra dagar.

Omgång 1 - 14/4

Piteå IF DFF - Djurgårdens IF FF

Linköpings FC - Växjö DFF

Kungsbacka DFF - Kopparbergs/Göteborg FC

Kristianstads DFF - IF Limhamn Bunkeflo

KIF Örebro - Vittsjö GIK

Eskilstuna United DFF - FC Rosengård

Omgång 2 - 21/4

Växjö DFF - Piteå IF DFF

Vittsjö GIK - Kungsbacka DFF

Kopparbergs/Göteborg FC - Eskilstuna United DFF

IF Limhamn Bunkeflo - KIF Örebro DFF

FC Rosengård - Kristianstads DFF

Djurgårdens IF FF - Linköpings FC

Omgång 3 - 28/4

Vittsjö GIK - Linköpings FC

Piteå IF DFF - IF Limhamn Bunkeflo

Kungsbacka DFF - Djurgårdens IF FF

Kristianstads DFF - Kopparbergs/Göteborg FC

KIF Örebro DFF - FC Rosengård

Eskilstuna United DFF - Växjö DFF

Omgång 4 - 5/5

Växjö DFF - Vittsjö GIK

Linköpings FC - KIF Örebro DFF

Kungsbacka DFF - Piteå IF DFF

IF Limhamn Bunkeflo - Eskilstuna United DFF

FC Rosengård - Kopparbergs/Göteborg FC

Djurgårdens IF FF - Kristianstads DFF

Omgång 5 - 12/5

Vittsjö GIK - Eskilstuna United DFF

Piteå IF DFF - Kristianstads DFF

Linköpings FC - Kungsbacka DFF

Kopparbergs/Göteborg FC - Djurgårdens IF FF

KIF Örebro DFF - Växjö DFF

IF Limhamn Bunkeflo - FC Rosengård

Omgång 6 - 15/5

Växjö DFF - Kopparbergs/Göteborg FC

Kungsbacka DFF - IF Limhamn Bunkeflo

Kristianstads DFF - Linköpings FC

FC Rosengård - Piteå IF DFF

Eskilstuna United DFF - KIF Örebro DFF

Djurgårdens IF FF - Vittsjö GIK

Omgång 7 - 19/5

Vittsjö GIK - Piteå IF DFF

Linköpings FC - FC Rosengård

Kristianstads DFF - Eskilstuna United DFF

Kopparbergs/Göteborg FC - IF Limhamn Bunkeflo

KIF Örebro DFF - Kungsbacka DFF

Djurgårdens IF FF - Växjö DFF

Omgång 8 - 21/7

Vittsjö GIK - Kopparbergs/Göteborg FC

Piteå IF DFF - KIF Örebro DFF

Kungsbacka DFF - Kristianstads DFF

IF Limhamn Bunkeflo - Djurgårdens IF FF

FC Rosengård - Växjö DFF

Eskilstuna United DFF - Linköpings FC

Omgång 9 - 28/7

Växjö DFF - IF Limhamn Bunkeflo

Linköpings FC - Piteå IF DFF

Kristianstads DFF - Vittsjö GIK

Kopparbergs/Göteborg FC - KIF Örebro DFF

FC Rosengård - Kungsbacka DFF

Djurgårdens IF FF - Eskilstuna United DFF

Omgång 10 - 31/7

Växjö DFF - Kristianstads DFF

Vittsjö GIK - FC Rosengård

Kopparbergs/Göteborg FC - Piteå IF DFF

KIF Örebro DFF - Djurgårdens IF FF

IF Limhamn Bunkeflo - Linköpings FC

Eskilstuna United DFF - Kungsbacka DFF

Omgång 11 - 4/8

Piteå IF DFF - Eskilstuna United DFF

Linköpings FC - Kopparbergs/Göteborg FC

Kungsbacka DFF - Växjö DFF

Kristianstads DFF - KIF Örebro DFF

IF Limhamn Bunkeflo - Vittsjö GIK

Djurgårdens IF FF - FC Rosengård

Omgång 12 - 11/8

Växjö DFF - Djurgårdens IF FF

Vittsjö GIK - IF Limhamn Bunkeflo

Linköpings FC - Kristianstads DFF

Kopparbergs/Göteborg FC - Kungsbacka DFF

KIF Örebro DFF - Piteå IF DFF

FC Rosengård - Eskilstuna United DFF

Omgång 13 - 14/8

Piteå IF DFF - Vittsjö GIK

Kungsbacka DFF - Linköpings FC

Kristianstads DFF - Växjö DFF

KIF Örebro DFF - Kopparbergs/Göteborg FC

FC Rosengård - IF Limhamn Bunkeflo

Eskilstuna United DFF - Djurgårdens IF FF

Omgång 14 - 18/8

Växjö DFF - FC Rosengård

Linköpings FC - Vittsjö GIK

Kopparbergs/Göteborg FC - Kristianstads DFF

IF Limhamn Bunkeflo - Kungsbacka DFF

Eskilstuna United DFF - Piteå IF DFF

Djurgårdens IF FF - KIF Örebro DFF

Omgång 15 - 25/8

Vittsjö GIK - Växjö DFF

Piteå IF DFF - FC Rosengård

Kungsbacka DFF - Eskilstuna United DFF

Kristianstads DFF - Djurgårdens IF FF

Kopparbergs/Göteborg FC - Linköpings FC

KIF Örebro DFF - IF Limhamn Bunkeflo

Omgång 16 - 8/9

Växjö DFF - Linköpings FC

Kungsbacka DFF - Vittsjö GIK

KIF Örebro DFF - Kristianstads DFF

IF Limhamn Bunkeflo - Piteå IF DFF

FC Rosengård - Djurgårdens IF FF

Eskilstuna United DFF - Kopparbergs/Göteborg FC

Omgång 17 - 15/9

Vittsjö GIK - KIF Örebro DFF

Piteå IF DFF - Växjö DFF

Linköpings FC - Eskilstuna United DFF

Kristianstads DFF - Kungsbacka DFF

Kopparbergs/Göteborg FC - FC Rosengård

Djurgårdens IF FF - IF Limhamn Bunkeflo

Omgång 18 - 22/9

Växjö DFF - Kungsbacka DFF

Piteå IF DFF - Linköpings FC

IF Limhamn Bunkeflo - Kristianstads DFF

FC Rosengård - KIF Örebro DFF

Eskilstuna United DFF - Vittsjö GIK

Djurgårdens IF FF - Kopparbergs/Göteborg FC

Omgång 19 - 29/9

Linköpings FC - Djurgårdens IF FF

Kungsbacka DFF - FC Rosengård

Kristianstads DFF - Piteå IF DFF

Kopparbergs/Göteborg FC - Vittsjö GIK

KIF Örebro DFF - Eskilstuna United DFF

IF Limhamn Bunkeflo - Växjö DFF

Omgång 20 - 13/10

Växjö DFF - KIF Örebro DFF

Vittsjö GIK - Kristianstads DFF

Piteå IF DFF - Kopparbergs/Göteborg FC

FC Rosengård - Linköpings FC

Eskilstuna United DFF - IF Limhamn Bunkeflo

Djurgårdens IF FF - Kungsbacka DFF

Omgång 21 - 20/10

Linköpings FC - IF Limhamn Bunkeflo

Kungsbacka DFF - KIF Örebro DFF

Kopparbergs/Göteborg FC - Växjö DFF

FC Rosengård - Vittsjö GIK

Eskilstuna United DFF - Kristianstads DFF

Djurgårdens IF FF - Piteå IF DFF

Omgång 22 - 26/10

Växjö DFF - Eskilstuna United DFF

Vittsjö GIK - Djurgårdens IF FF

Piteå IF DFF - Kungsbacka DFF

Kristianstads DFF - FC Rosengård

KIF Örebro DFF - Linköpings FC

IF Limhamn Bunkeflo - Kopparbergs/Göteborg FC