Helvetet fortsätter - nionde nyförvärvet på fem år som skadat sig direkt

Inför förra säsongen presenterade FC Rosengård den då 20 år gamla landslagsspelaren Johanna Rytting Kaneryd, som man värvade från Djurgården. Samma dag drog hon korsbandet.

Men det är inte det enda nyförvärvet som åkt på en rejäl skada direkt efter en övergång till Rosengård. Under måndagen rapporterar Sydsvenskan att mittbacken Mie Leth Jans (som hämtats in från Manchester City) brutit foten under ett landslagsläger och därmed blir den nionde Rosengård-spelaren på fem år att skada sig illa i anslutning till en kontraktsskrivning.

- Visst är det osannolikt. Jag får låta någon annan skriva på övergångspapperna för att se om det hjälper, säger Rosengårds sportchef Therese Sjögran till Sydsvenskan.

Rosengård kan dock inte säga något om exakt hur allvarlig skadan är förrän Leth Jans undersökts hemma i Sverige av läkaren Pär Herbertsson.