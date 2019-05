Jalkerud tvåmålsskytt i Djurgårdens storseger - men mållöst i damallsvenska stormötet

Stormötet mellan Linköping och Rosengård slutade mållöst och Mia Jalkerud gjorde både sitt femte och sjätte mål när Djurgården tog en välbehövlig seger över Växjö. Här är sammanfattningen från dagens matcher i damallsvenskans sjunde omgång.

Linköpings FC - FC Rosengård 0-0 (0-0)

Två förmodade topplag ställdes under måndagskvällen mot varandra på Linköpings Arena i en match där tre poäng och således serieledning låg i potten. Gästerna från Malmö visade under den hela första halvleken att serieledning innan VM-uppehållet, det var något man verkligen ville ha. Man skapade nämligen mängder av skott på mål där tyvärr, för bortalaget, effektiviteten i den sista tredjedelen saknades. I en fortsatt tempofattig andra halvlek skapades det inte särskilt många målchanser vilket innebar att även resterande 45 slutade mållöst, 0-0.

Djurgårdens IF - Växjö DFF 3-0 (1-0)

Efter en, i ärlighetens namn, riktigt dålig säsongsinledning var hemmalaget Djurgården desperata att ta tre poäng inför matchen mot tabellnian Växjö. En desperation som fick resultat först i den 33:e minuten då landslagsanfallaren Olivia Schough lobbade in ledningsmålet sisådär 15 meter utanför straffområdet. I och med Schoughs ledningsmål slutade en chansfattig första halvlek med hemmaledning, 1-0. Dryga kvarten in i den andra halvleken var utökningen ett faktum efter att Mia Jalkerud avslutat en kontring med att skjuta in 2-0 och sitt femte mål den här säsongen. Innan domare Sara Wiinikka hann förkunna att den andra halvleken var över utökade Jalkerud återigen Djurgårdens ledning och fastställde slutresultatet 3-0.