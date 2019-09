Janogy matchhjälte för Piteå - tog sista chansen att haka på i toppen

Landslagsanfallaren Madelen Janogy blev matchhjälte för Piteå när hon prickade in matchens enda mål i mötet mot Linköping. Piteå-segern var även särskilt viktig då man tog den kanske sista chansen att haka på lagen i toppen av damallsvenskan.

Efter den planenliga vinsten i den tredje omgången av svenska cupen tog Piteå en minst sagt viktig seger över Olof Unogårds Linköping på hemmaplan. Och som många gånger förr agerade landslagsstjärnan Madelen Janogy segerskytt på LF Arena.

Just som i vanlig ordning började hemmalaget Piteå matchen kvickt när man skapade flertalet målchanser i början av eftermiddagens möte mot Linköping. Anfallare som Madelen Janogy och Nina Jakobsson testade Emma Holmgren i Linköping men bortakeepern stod pall och räddade. Hemmalaget fortsatte sedan att trycka på för ett ledningsmål och var ruskigt nära att spräcka nollan efter 18 spelade minuter. Då avlossade wingbacken Ronja Aronsson ett oerhört vasst avslut som tvingade Holmgren till en superräddning – när den första halvleken förblev mållös.

I den andra akten var det däremot dags för mål. Bara minuter in i matchens andra halvlek avancerade Madelen Janogy framåt och avlossade ett fint skott som rullade in bakom Holmgren. Därefter försökte Linköping att först och främst att få in den så viktiga utjämningen. Tyvärr för deras del hade man svårt att skapa särskilt många farliga målchanser och när de väl kom så missade dessvärre, allt som oftast, Stina Blackstenius. Således fick aldrig gästerna hål på Piteå som inkasserade tre välbehövliga poäng framför en belåten hemmapublik efter slutresultatet 1-0.

- Jag kände att jag fick yta och det var väl välplacerat så det var väldigt skön, sa segerskytten Madelen Janogy om sitt mål efter matchen till SVT.

Redan på torsdag spelar Linköping härnäst då Djurgårdens IF gästar Linköping Arena. Piteå får vänta precis en vecka till nästa drabbning då man reser söderut till Kristianstad.