TV: Janogy stor hjälte - Bajen vann försäsongsturnering

Efter att Hammarby besegrat AIK i sin semifinal och BP vunnit mot Djurgården förra helgen väntade det final på Tele2 Arena under söndagseftermiddagen. Hammarby, som den här säsongen spelar i damallsvenskan, gick in som favoriter mot BP från elitettan.

Landslagsanfallaren Madelen Janogy, som värvades till Hammarby inför säsongen, visade tidigt att hon var på spelhumör. I den 17:e minuten vek hon in från högerkanten och slog ett inlägg mot bortre stolpen som gick hela vägen in i mål. Dessförinnan var hon nära att näta när hon sköt tätt utanför från nära håll.

Hammarby utökade sedan till 2-0 när Fanny Hjelm blev nerknuffad av Sofia Parkner och domaren pekade på straffpunkten. Emilia Larsson var hur kall som helst när hon slog in straffen i mål.

Det skulle bli än värre för BP när målvakten Josephine Frigge krockade med egna mittbacken Elin Bergkvist och tappade in bollen i eget mål till 3-0. BP skakade lite liv i matchen med sin 3-1-reducering när Jennifer Sjösten hittade in till Tempest-Marie Norlin framför mål. Norlin rullade in bollen distinkt nere vid bortre stolproten.

Madelen Janogy skulle dock kröna sin eftermiddag med sitt andra mål för matchen när hon blev frispelad i djupled och var säker i friläget med Frigge. 4-1-målet blev också matchens sista, vilket gör Hammarby till vinnare av försäsongsturneringen mellan de fyra Stockholmsklubbarna.