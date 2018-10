JUST NU: Tre lag inom en poäng - följ damallsvenska avgörandet här

Den rafflande damallsvenska guldstriden ska avgöras under lördagen. En poäng skiljer de tre topplagen Rosengård, Piteå och Kopparbergs/Göteborg åt inför slutomgången.

Kopparbergs/Göteborg möter Rosengård hemma och Piteå tar emot Växjö på LF Arena.

Startelvor:

Kopparbergs/Göteborg: Geurts - Koivisto, Leach, Kollmats, Pennsäter - Rubensson, Zigiotti Olme, Roddar, Schough - Blomqvist, Hammarlund.

Rosengård: Musovic - Björn, Sörensen, Viggosdottir, Wieder - Troelsgaard, Seger, Folkesson, Brown - Utland, Mittag.

Piteå: Andersson - Lövgren, Ikidi Michael, Pedersen - Aronsson, Löfqvist, Karlernäs, Henriksson - Blankenship, Edlund, Janogy.

Växjö: Edrud - Nordin, Karlsson, Ohale - Ståhl, Lennartsson, Cankovic, Boriero, Andersson - Hellstrom, Anvegård.

Mötet mellan Piteå och Växjö sänds i C More Live 5, Sportkanalen och streamat på C More med start 15.30.