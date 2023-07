Jusu Bah redo för damallsvenska debuten - efter korsbandsskadan: "Förhoppningsvis tar vi guld"

Monica Jusu Bah har aldrig spelat i damallsvenskan och i dagarna blev hon klar för guldfavoriten BK Häcken – där hon mest troligt kommer att få göra sin debut i den högsta ligan i höst.

Men vi spolar tillbaka bandet till försäsongen 2022. Umeå IK hade tagit sig tillbaka till damallsvenskan och ställdes mot ett pojklag, då var olyckan framme. 20-åringes debutsäsong i damallsvenskan grusades när beskedet om att korsbandet var av kom.

Sedan följde tre månader av mörker.

- Det var verkligen väldigt tufft rent mentalt. Jag hade svårt att acceptera att jag var skadad första månaderna. Jag kunde inte gå på matcherna eller träningarna. Men sen när jag väl accepterat det så var det lättare och jag insåg att jag kunde bidra med mycket mer än att bara spela, säger hon till Fotbollskanalen.

Annons

Ja, hur tar man sig över den mentala barriären?

- Det handlar om att låta det ta och att man är ärlig med sig själv och är med på att det kommer att ta en längre tid att återhämta sig. Jag försökte se det positivt, när man får en sådan skada så glömmer man bort allt annat man tycker om att göra.

Hon fortsätter:

- Jag gillar att spela piano och dansa - så man gör en hel del förutom fotbollen. Sedan började plugga och det hjälpte mig. Så jag fick bara lära mig att det får ta den tiden det tar och att man ska fokusera på nuet.

Jusu Bah återhämtade sig från skadan och i sin återkomst i elitettan var det en hel del nerver till att börja med. Men det blev succé, två bolltouch och två minuter senare hade hon nätat.

- Jag var så taggad och det var så mycket känslor inom mig när jag bara stod där och skulle bytas in. Mina medspelare satte mig i två identiska lägen och den första touchen var millimeter utanför och i den andra satt den.

Annons

Hur ser du på att det kan bli SM-guld i din första spelande säsong i damallsvenskan?

- Ja, man vill inte öga något eller så men det känns hur kul som helst att bara få komma in i ett sånt bra lag och vara med i den här guldstriden. Det är en jättemöjlighet och jag ska bara ta vara på det här och verkligen försöka bidra så mycket med mina styrkor på planen så vi förhoppningsvis tar guld.

Häcken befinner sig i en fas där det sker en del förändringar. Huvudtränare Robert Vilahamn har lämnat då han skrivit på ett kontrakt med Tottenham som sträcker sig över två år.

Men det är inte något som ska ställa till det för Jusu Bah.

- Allting blir ju nytt för mig ändå att lära känna spelare och tränare. Men för de som har haft honom (Robert Vilahamn reds. anm.) måste ju börja om den processen och lära känna en ny tränare. För mig gör det inte jättemycket skillnad eftersom det fortfarande är nytt.

Annons

Vad vill du komma in och bidra med?

- Jag vill komma in och konkurrera om en plats och utvecklas så mycket som möjligt och komma in i det. Jag hoppar från en vårsäsong i elitettan till att spela i damallsvenskan med tabellettan, det är ett stort steg. Det är betydligt mycket högre tempo men jag kommer försöka få så mycket speltid som möjligt, men jag stressar inte.

Vad drömmer du om?

- Jag vill spela utomlands och bli en av de bästa, avslutar hon.