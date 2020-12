Kif Örebro-duo lämnar: "Har gjort stora avtryck"

Kif Örebro gav under måndagen besked om att Ellen Karlsson och Mimmi Paulsson-Febo lämnar klubben. Spelarna blev först erbjudna nya avtal, men nu har föreningen behövt backa med anledning av "den ekonomiska ramen för spelarbudgeten 2021 och svåra prioriteringar". Det meddelar klubben på sin hemsida.

- Både Mimmi och Ellen har gjort stora avtryck i Kif Örebro och det känns såklart väldigt tråkigt att vi inte fick till en överenskommelse om spel hos oss även 2021, säger sportchefen Jonas Karlberg i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Vi ville initialt behålla dem båda. De är på många sätt symboler för Kif Örebro sedan elitettan-året 2018. Så det har varit ett väldigt jobbigt beslut att fatta, men detta är också den krassa baksidan av elitfotbollens tuffa spelarförhandlingar och damelitfotbollens ekonomiska förutsättningar. Nu önskar vi dem stort lycka till och är övertygade om att båda kommer hitta nya klubbmiljöer där de får både förtroende och utveckling.



Karlberg förklarar vidare beslutet mer ingående så här:

- Under månaderna som gått sen de erbjöds kontrakt har förutsättningarna förändrats. De var inte nöjda med de kontraktsförslag vi presenterade, samtidigt som vi svarat att vi inte kunde erbjuda något mer. Där blev vi stående kan man säga, utan att någon flyttade på sig. Under tiden som sedan gick fortsätte vi bygga truppen för 2021 och när andra spelare har blivit klara så har förutsättningarna förändrats i budgetutrymmet och därmed också prioriteringarna. I det spelar både tunga spelartapp in, men också avväganden av vilka spelartyper vi måste prioritera för att få ihop en på helheten konkurrenskraftig trupp. Vår bedömning blev att det inte längre fanns förutsättningar att erbjuda dem ens lika bra roller och avtal som de fick presenterade initialt. Då har vi sett att vi måste gå på andra alternativ för att få ihop ett tillräckligt starkt lag som inte riskerar vår damallsvenska plats.

Han fortsätter:

- Vi förstår att det låter hårt, det är hårt. Vi måste ta hänsyn till helheten i truppbygget och vad som är bäst för både lagbygget som kollektiv och för spelarna som individer. Allra helst hade vi velat behålla dem, inte minst eftersom de är duktiga spelare som visar stort hjärta för klubben och lagkamraterna. Men när vi nu såg att vi måste omprioritera för att ha råd med en tillräckligt konkurrenskraftig trupp var det bättre att de fick förutsättningar i god tid att hitta nya klubbmiljöer. De fick beskedet i förra veckan, men eftersom vi förstår att det också är lite av en chock för dem att smälta så har vi valt att inte kommunicera det förrän nu, efter helgen. Även om det är elitspelare måste man ha respekt för att detta är emotionellt påfrestande.

Kif Örebro slutade i år på sjundeplats i damallsvenskan. Karlsson gjorde i år 21 matcher, varav tio från start, i damallsvenskan, medan Paulsson-Febo blev noterad för tolv matcher från start i år i seriespelet.