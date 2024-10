Kjetselberg om trycket: "Hade varit bättre om vi hade förlorat i början"

FC Rosengård slog under fredagen Kristianstads DFF med 2-1 och säkrade därmed ett nytt SM-guld. Efteråt är tränaren Joel Kjetselberg lycklig, även om han också menar att lagets långa segersvit inneburit tryck på laget.

- Direkt vid slutsignalen kände jag ingenting. Jag kände mig helt tom med anspänningen som varit och var vi kommer från, men nu när jag kramar tjejerna, så kommer mer känslor upp, säger Kjetselberg till Fotbollskanalen och utvecklar:

- Det är väl mer en anspänning gällande vad vi kommer från med hoten (som riktats mot en spelare) och allt. När vi började vinna så mycket kom tryck utifrån: "De ska gå obesegrade, göra det och göra det". Det hade varit bättre om vi hade förlorat någon gång i början av serien, så hade det blivit mindre tryck, men det är starkt att vi lyckades göra det här. Jag är så stolt över dem.

För tränaren betyder det mycket med ett SM-guld.

- Det betyder så enormt mycket, och egentligen med nästan samma lag (som förra året). Vi tappade spelare under säsongen och nya kom in och bidrog. Truppen är så enormt stark att oavsett om någon är borta, så går någon annan in och gör jobbet. De har varit enorma i hur de tagit sig an den här säsongen, så jag är så stolt.

Vidare väljer Kjetselberg också att hylla kaptenen Caroline Seger, som avslutar sin karriär efter den här säsongen.

