Klart: AIK får kvala sig kvar i damallsvenskan

Förutsättningarna var inte optimala för AIK inför den sista omgången av damallsvenskan.

Man var tvunget att vinna mot IFK Norrköping samtidigt som Linköping FC behövde förlora hemma mot Vittsjö för att det damallsvenska kontraktet skulle säkras.

Och resultaten gick inte AIK:s väg. Men vi börjar i Östergötland.

På Platinumcars Arena i Norrköping satte talangen Sigdis Eva Bardardottir, 17, 1-0 för Peking efter 19 minuter. AIK kämpade febrilt, och en kvittering kom med knappa 20 kvar. Adelisa Grabus kom fri och fullständigt dunkade in 1-1. Bollen gick mitt i mål, men Peking-keepern Sofia Hjern orkade inte stå emot. Med tio minuter kvar kom även ledningsmålet då man kombinerade sig fram till Jennie Nordin, som nickade in 2-1.

Men Peking blixtreplikerade. Sam Cary skickade in kvitteringen bara några minuter senare.

Sista ordet var dock inte sagt. Med fyra minuter kvar lobbade nämligen Vilemo Dahlqvist in 3-2-målet för AIK. Något yttreligare mål blev det inte. AIK lyckades således bärga segern i måstematchen.

Men vinsten spelade ingen roll för Stockholmsklubben.

För lite drygt fyra mil i sydvästlig riktning spelade östgöta-rivalen Linköping FC mot Vittsjö, där LFC behövde minst en poäng för att säkra kontraktet.

Och man fick tre.

I minut 22 placerade Irene Dirdal in östgötarnas ledningsmål. Tvåan kom tidigt i den andra halvleken via Aimee Calypole. Lisa Björk lirkade in trean. Hoppet släcktes för svartgult, även om Vittsjö reducerade dubbelt via Nellie Persson och Jaida Nyby.

Men slutresultatet skrevs till 3-2 i Linköpings favör, vilket innebär att man spelar i damallsvenskan 2025.

Nu står det också klart att AIK får kvala för att behålla sin plats i damallsvenskan. Motståndet står anrika Umeå IK för, som kom trea i elitettan.

Datumen för dubbelmötet mellan Umeå IK och AIK är den 16 och 24 november. Västerbottningarna börjar på hemmaplan.