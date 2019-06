Klart: De tar över ett Växjö DFF i kris - Anvegård får ny tränarduo

Växjö DFF håller till i botten av allsvenskan och brottas dessutom med en mycket utsatt ekonomisk situation. Så sent som i onsdags kom besked från Svenska Fotbollförbundets licensnämnd, enligt Minboll.se, att man inte godkänt den handlingsplan som klubben skickat in för att få in 1,2 miljoner och nå ett positivt eget kapital.

I slutet av maj sade dessutom huvudtränaren Henrik Larsson upp sig – och sedan några dagar tillbaka har klubbchefen Anders Bergstrand avsagt sig lön.

Men nu har klubben så löst ett tränarpar som ska leda laget resten av den här säsongen och nästa. Det handlar om Magnus Olsson, nuvarande målvaktstränaren och Maria Nilsson, som fram tills nu varit assisterande.

- Våra spelare har haft flera olika tränare senaste åren, nu tycker vi det är viktigt att få kontinuitet på tränarsidan. Därför har vi kontrakterat Maria och Magnus som A-lagstränare även över nästa säsong, säger Växjö DFF:s sportchef Frida Andersson i en kommentar till Smålandsposten.

I Sveriges VM-trupp är det en spelare som till vardags representerar Växjö DFF, mittfältaren Anna Anvegård.