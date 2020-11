Kopparbergs/Göteborg FC nära första guldet: "Alla är värda det"

Sportchefen Lasse Svensson har varit med i klubben, som då hette Kopparbergs/Landvetter IF, sedan 2001 då han klev in som målvaktstränare under förre Gaistränaren Bosse Falks ledning. Efter snart 20 år är nu hans dröm nära att gå i uppfyllelse.

- Jag har hållit på sen 2001 och SM-guld har varit mitt mål hela tiden. Jag har varit med på hela resan, så det är jättekul. Klubben har utvecklats mycket, inte minst i år. Vi har startat ett F17-lag och har ett F19-lag som utvecklas. Ett SM-guld hade varit fantastiskt roligt för klubben och för fotbollen i Göteborg och då framförallt damfotbollen, säger Lasse Svensson när Fotbollskanalen träffar honom under en träning på hemmaplanen Valhalla IP.

Vad har ni lyckats så bra med i år?

- Vi har haft marginalerna på vår sida. Sen har vi ett bra lag också. Vi har en bättre och bredare trupp och det är många spelare som har utvecklats också, som Filippa Curmark exempelvis. Hon har tagit jättekliv denna säsong. Det är skitroligt, säger han och fortsätter:

- Försvarsspelet har varit grymt. En skadefri Jennifer Falk har varit väldigt positivt för oss då Loes Geurts har varit skadad. Tolv nollor talar för sig självt. Nu är Loes tillbaka också, vilket är väldigt kul.

Många nyförvärv har gjort avtryck. Så visst måste sportchefen vara nöjd med sina värvningar de senaste åren?

- Ja, men det är inte mina värvningar utan de har vi gjort tillsammans. Det har gått bra.



Han erkänner att han inte trodde att KGFC skulle leda med fyra poäng med tre omgångar kvar.

- Nej, det hade jag nog inte tänkt. Vi sitter i förarsätet. Men det är små marginaler. Se på FC Rosengård som har fyra matcher utan vinst. Vi måste göra vårt och det tror och hoppas jag att vi gör, säger Lasse Svensson.

Söndagens match borta mot Växjö ser han som en tuff nöt att knäcka.

- Växjö kämpar med näbbar och klor. Det är spänning i botten och toppen. Det blir en tuff match för oss, säger han.

Vad talar för att ni löser det här?

- Kvalitén i truppen.

I senaste svenska landslagstruppen hade ni med sju spelare (Jennifer Falk, Pauline Hammarlund, Stina Blackstenius, Rebecka Blomqvist, Filippa Curmark, Julia Roddar, och Julia Zigiotti Olme) och ni har även landslagsspelare från andra länder. Har ni haft ett så här bra lag någonsin?

- Vi har haft stjärnor, som 2011 när vi också kom tvåa. Men vi har inte haft så här stor konkurrens innan. Blir någon skadad så kan alltid någon axla den manteln, säger sportchefen.



Han tycker att det funkar mycket bra med Jörgen Ericson och Mats Gren som huvudtränare.

- Sen är det nog ingen lätt sits för dem med delat ledarskap. Det är lätt att säga, men det är inte lätt att jobba med det. Det gäller att vara tydlig. De har kämpat som alla andra. Men det funkar jättebra.

Vad är skillnaden med tränarduon Gren/Ericson kontra Lantz/Ericson?

- Det som ändrats från början är att det är mycket mer harmoni i laget i år. Jag vet inte om det beror på Lantz eller att Jörgen och Mats gör det bra här. Det är svårt att säga. Sen kanske konstellationen med spelare spelar in också, säger Lasse Svensson.



I landslagsspelaren Elin Rubenssons (graviditet) och lagkaptenen Beata Kollmats (korsbandsskada) frånvaro är det andra som har klivit fram. En av dessa är nye mittbacken Emma Kullberg, som längtar efter de utmaningar som står runt hörnet.Senast hon var med i en guldstrid var 2009, då hon gjorde en match för Umeå IK. Nu är Kullberg involverad på ett helt annat sätt. Hon har medverkat i varje match och startat i 16. Hon ser många anledningar till årets succésäsong.

- Vi har många spelare med olika kvalitéer som kompletterar varandra väldigt bra. Det är en bra känsla i laget, en bra sammanhållning och vi har roligt tillsammans. Det är många faktorer som har klaffat väldigt bra, säger hon.

Konkurrensen är väldigt hög måste man säga?

- Ja, det är den. Vi har konkurrens på många positioner, vilket är bra och sporrar oss ännu mer till att ta kliv i utvecklingen både individuellt och som lag, säger Emma Kullberg.

Hon ser inga sura miner bland de som inte får starta, utan snarare tvärtom.

- Spelar man inte försöker man ändå sporra dem andra. Vi är ett lag och man vill allas bästa. Det är tråkigt när man inte får spela, men det gäller att vara beredd på att hoppa in och ge de bästa förutsättningarna till de som är ute på planen och spelar, säger hon.

Hur skulle det vara att vinna klubbens första guld?

- Det är det vi har kämpat för det här året. Det skulle bli historiskt, så det skulle vara jätteroligt, säger Emma Kullberg.



Huvudtränaren Jörgen Ericson känner stor glädje inför slutspurten.

- Tjejerna är så väl värda det här. Nu har vi kommit tvåa och tvåa. Vi lade en plan för det här för tre år sen. Den har vi börjat skörda av. Vi har blivit tryggare i passningsspelet och blivit bättre i positionsspelet. Plus att vi har fått in de här spelarna. För att ta nästa steg sade vi att vi behöver konkurrensen fullt ut, säger han.

Bredden har gett tränarduon möjlighet att mönstra de elva spelare som är piggast och formstarkast för dagen. Han lyfter också fram det medicinska teamet, som har hållit laget relativt skadefritt.

- Nu kan vi låta någon spelare vila. Det kunde vi inte förr. Alla var tvungna att gå för fullt hela tiden och till slut orkar man ju inte efter mästerskap och med den mentala biten, säger han.

Jörgen ser positivt på samarbetet med Mats Gren.

- Det fungerar jättebra. Vi kompletterar varandra. Och alla i klubben drar åt samma håll, säger han.



Gren, som kom in istället för Marcus Lantz inför säsongen, är också nöjd med hur det delade ledarskapet fungerar.

- Det funkar bra med Jörgen. Vi har pratat igenom det här från början. Var och en har sina styrkor och brister. Man försöker hela tiden komplettera varandra väl, säger han.

Mats Gren hyllar truppen han och Ericson har till sitt förfogande.

- Vi har mer eller mindre bara landslagsspelare i truppen. Det är en stor konkurrens. Sist satt många landslagsspelare på bänken vilket kan anses som fantastiskt bra. Men det är också tufft för oss tränare. Vi har väldigt många möjligheter att ställa upp ett lag och det är inte säkert att laget blir varken bättre eller sämre hur vi än väljer.

Hur håller ni alla spelare nöjda?

- De som inte spelar ska inte vara nöjda. De ska vilja spela. Det blir en annan situation. Man har inte haft den här situationen så ofta här; att det har varit väldigt tuff konkurrens, säger han.

Hur vore det att vinna guld?

- Jag har inget damallsvenskt guld, men jag tänker inte på mig. Det skulle vara helt fantastiskt för klubben, tjejerna och staden att få ett allsvenskt guld, säger Mats Gren.



Mittbacken Emma Berglund, som i år har burit lagkaptensbindeln, ser guldstriden som spännande och ser fram emot det som komma skall.

- Vi ska ta vara på chansen och njuta av de matcher som är kvar. Det är såklart en press men för att vinna SM-guld ska man kunna hantera den pressen också. Vi ska försöka göra det med en avslappnad kaxighet. Förhoppningsvis får vi en bra start på de sista matcherna mot Växjö, säger hon.

Enligt Berglund har de en skön mix i truppen.

- Det är en bra blandning av både spelare och personligheter i laget.

Berglund säger att den höga konkurrensen varit efterlängtad.

- Vi har efterfrågat det. Det är bara skönt att känna att man har någonting att tävla om både på träning och match. Jag tror att det är det som behövs för att ett lag ska ta nästa steg; att känna att det flåsas i nacken även på träning, säger hon.



KGFC:s bortamatch mot Växjö inleds klockan 15.00 under söndagen. Då vill Göteborgslaget ta ett stort steg mot sitt första, historiska SM-guld. Jörgen Ericson får sista ordet:

- Det vore fantastiskt att vinna SM-guld. Alla i klubben vore så väl värda det. Nu är det bara glädje. Detta ska bli enormt roligt, säger huvudtränaren.