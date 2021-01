Lämnar kaosklubben - drömmer om utlandsflytt: "Tycker om England"

Matilda Lundblad lämnar uppdraget som lagläkare i Kopparbergs/Göteborg efter sju år på posten. Det bekräftade hon via Twitter på onsdagen.

- Det har varit en fantastisk tid, men nu är klubben på väg in i en ny fas, så det kändes som ett naturligt skifte. Men det har varit en jätterolig resa, säger hon till Fotbollskanalen.

Hon utvecklar:

- Det jag drivit hårdast har varit att vi skulle ha en bred trupp för att våga vinna. Inte bara stjärnspelare utan även bra spelare på bänken. Det känns som att klubben tog till sig det mer och mer och 2020 fanns det helt med i deras planer.

ANNONS

Hur har den sista tiden varit i klubben – med tanke på allt som hänt?

- Det har varit stormigt i klubben. Vi blev väldigt omtumlade av det som hände. Men som jag ser det är det bra att laget går in i en annan organisation. Förvisso jobbigt på kort sikt, men bra på lång sikt för att komma i fas med hur det ser ut internationellt.

Vad hoppas du ska hända med föreningen?

- Jag hoppas att laget kan gå in i någon av de etablerade klubbarna i Göteborg, och just nu ser det ut att bli Häcken. Jag tror det hade varit jättebra. Så som det sett ut har vi haft ett bra medicinskt team och grym fystränare runt laget. Men pengarna har till stor del gått till spelarlöner och inte till faciliteter nere på Valhalla. Där ligger vi långt efter jämfört med de stora klubbarna internationellt. Nu är det läge att knappa in på dem så det här är ett naturligt steg för laget ett gå in i en större verksamhet.

Fortsatt har Lundblad kvar sitt uppdrag Elfsborgs herrlags medicinska team. Utöver det sitter hon med i svenska fotbollsförbundets medicinska kommitté samt är med en forskningsgrupp på institutionen för kost och idrottsvetenskap i Göteborg. Alltså många järn i elden.

ANNONS

Trots det finns drömmen att lämna Sverige och prova vingarna utomlands.

- Det hade varit roligt att testa ett projekt utomlands framöver med just de människorna som jag arbetar bäst tillsammans med nu.

Har du fått några förfrågningar?

- Det händer lite då och då. Där finns det några ingångar, men mer kan jag inte prata om det nu.

Hur sugen är du på att jobba utomlands?

- Jag tror det blir bra oavsett, men det hade varit roligt att testa ett projekt utomlands framöver med just de människorna som jag arbetar bäst tillsammans med.

Vila är drömländerna?

- Kanske Spanien eller England.

Varför?

- Jag tycker om England mycket och har bra kontakt med både läkare och andra vänner som bor där. Sedan har jag forskningssamarbete på olika håll i Spanien.

Intervjun med Lundblad gjordes innan Häckens årsmöte där klubben röstade igenom ett övertagande av Kopparbergs/Göteborg.