Linköping avslutade med säker seger – så gick det i den damallsvenska slutomgången

KIF Örebro-Linköpings FC 1-3 (0-0)

En, som i flera av de andra damallsvenska mötena, mållös första halvlek följdes under den andra akten upp med en målrik tillställning. Först satte landslagsanfallaren Stina Blackstenius 0-1 i den 59:e minuten, därefter kvitterade Örebros Heather Williams och till sist återtog bortalaget ledningen efter att Mimmi Larsson gjort 1-2 i den 59:e. I avslutningen av den andra halvleken kunde Blackstenius även göra sitt andra mål i matchen och LFC avslutade säsongen med en seger – där resultatet blev 1-3.

Kristianstads DFF-FC Rosengård 0-1 (0-0)

De redan klara damallsvenska mästarna Rosengård ställdes i 2019-års säsongs sista match mot KDFF på nybyggda Kristianstads Fotbollsarena. Spelare som gästernas Sanne Troelsgaard och Caroline Seger testade hemmakeepern Brett Elizabeth Maron under den första halvleken – för att få in ett ledningsmål, vinna och således få en extra positiv avslutning. Amerikanskan stod däremot pall och räddade avsluten från FCR-stjärnorna när första 45 förblev mållösa. Långt in i den andra akten trodde nog de flesta att mötet skulle sluta oavgjort, men inte Caroline Seger. I den 84:e minuten satte hon det matchavgörande 0-1 och Rosengård avslutade sannerligen med flaggan i topp.

Piteå IF DFF-Kungsbacka DFF 3-0 (0-0)

Klassanfallarna Madelen Janogy och Nina Jakobsson var mycket delaktiga offensivt för hemmalaget Piteå i den första halvleken när de båda avslutade mot Kungsbacka-målet flera gånger om. Däremot saknades precisionen i avsluten och målen fick vänta till den andra halvleken. Under de resterande 45 minuterna gjorde nämligen brasilianskan Fernanda Da Silva först 1-0 och under den senare delen av den andra akten satte Janogy 2-0. I slutskedet av matchen utökade även Julia Karlernäs och efter den slutliga spiken i kistan skrevs slutresultatet till 3-0.

Växjö DFF-Eskilstuna United 1-1 (1-0)

När smålänningarna Växjö gästades av Eskilstuna United, som fått ett rejält uppsving under den senare delen av säsongen, var det ett hemmalag som skulle avsluta året med i stort sett ingenting att spela för. Det i kombination med att Eskilstuna fightades för en tredjeplats gjorde att det var något överraskande hemmalaget som ledde i paus – efter att Ria Öling gjort sitt femte mål för säsongen. Tidigt i den andra halvleken fick däremot gästerna jubla då Felicia Rogic prickade in utjämningen i matchens 54:e minut. Men trots målet och slutresultatet 1-1 blir Eskilstuna “bara” fyra. Vittsjö segrade nämligen mot Djurgården – och slutar således trea.

LÄS ÄVEN: Stor dramatik när Djurgården säkrade nytt kontrakt i damallsvenskan.