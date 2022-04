Linköping övertygande - vann med 4-1

IFK Kalmar tog emot Linköping på Guldfågeln arena på lördagen. Säsongens nykomlingar Kalmar kom in i matchen med tre poäng, medan Linköping hade med sig en vinst och ett kryss i bagaget.

Första målet kom redan efter en kvart, då Yuka Momiki fick tag på bollen på offensiv planhalva, slog en perfekt genomskärande passning till Cornelia Kapocs som kunde placera in bollen snyggt i vänstra hörnet.

Resultatet stod sig hela vägen till halvtidsvilan, men sju minuter in i andra halvlek kunde Kalmar göra hemmapubliken glada - då Juliette Kemppi kvitterade efter en kylig chipp över Linköpings målvakt Andersson.

Men hoppet försvann snabbt för de grönklädda, då de fick in bollen i eget mål under en hörna. I 71:e minuten fick Linköping utöka sin ledning via straff av Momiki, som nu stod för en assist och ett mål i matchen.

På stopptid kunde Amalie Vangsgaard fastställa slutresultatet efter ännu ett otroligt förarbete av nyss inbytta Johanna Swedberg.

Startelvor:

Kalmar: Corder - Williams, Culver, Pantuso - Persson, Nowotny, Ayers, Finnman, Gisladottir - Larsson, Kemppi.

Linköping: Andersson - Lennartsson, Lennartsson, Fischer, Karlsson, Selerud - Kapocs, Ellingsen, Takarada - Vangsgaard, Momiki.