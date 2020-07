Linköping-stjärnan: "Måste vara första gången jag gör ett sådant mål"

Linköpings FC vände under söndagen ett 1-0-underläge till 2-1-seger mot Vittsjö GIK i damallsvenskan. Linköpings norska mittfältare Frida Leonhardsen Maanum, 20, stod för det avgörande målet i den 73:e minuten, då hon slog en hörna via Vittsjö-målvakten Sabrina D´Angelos händer in i mål.

- Måste vara första gången jag gör ett sådant mål. Otroligt skönt när jag såg att den gick in, säger 20-åringen till Östgöta Correspondenten.

Norskan är vidare nöjd med att Linköping vände på steken och tog tre poäng.

- Vi vet att det alltid är tufft att vinna härnere, men visade att vi aldrig ger oss. Det är väldigt långt kvar, men betyder alltid mycket att få en bra start. Nu har vi vunnit två matcher, men ska vinna många till, säger hon.

Linköping toppar nu damallsvenskan efter två omgångar. Linköping har sex poäng efter två spelade matcher, precis som Rosengård. Linköping har dock bättre målskillnad än det skånska laget.