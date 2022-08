Linköping upp i serieledning - efter storseger mot Brommapojkarna

Serieledaren FC Rosengård förlorade i fredags chockartat på bortaplan mot Piteå IF med 2-1. En förlust som innebar Skånelagets första för säsongen. Det gav konkurrenten Linköpings FC chans att kliva upp i serieledning under söndagen när man tog emot IF Brommapojkarna på hemmaplan - och den chansen tog Linköping.

Efter en mållös första halvlek blev det rejäl islossning för hemmalaget i den andra halvleken. Therese Simonsson spräckte målnollan och gav Linköping ledningen efter 55 minuter, sedan blev det åtta minuter målkavalkad.

I den 65:e minuten utökade Emma Lennartsson till 2-0, i den 68:e satte Amalie Vangsgaard 3-0 och i den 73:e minuten fastställde Yuka Momiki slutresultatet 4-0.

Segern innebär att Linköping klättrar upp i serieledning på 40 poäng, en poäng före Rosengård och Kristianstads DFF som båda jagar på 39 poäng vardera. Dock är tabellen haltande och Rosengård har en match mindre spelad än både Linköping och Kristianstad.

Startelvor:

Linköping: Andersson - E. Lennartsson, Fischer, Karlsson - S. Lennartsson, Ahtinen, Takarada, Selerud - Momiki, Vangsgaard, Kapocs.

Brommapojkarna: Talbot - Toivio, Woeller, Barsley, Wärluf - Boriero, Ahlberg - Sjösten, Bengtsson, Törnqvist - Johansson Prakt.