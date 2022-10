Linköpings kalldusch mot Häcken - mitt i guldstriden

Under söndagseftermiddagen gästade ett Champions League-jagande BK Häcken ett guldjagande Linköping FC. Och gästerna kom med besked när man tog tre viktiga poäng i jakten om den sista CL-platsen.

BK Häcken tog tag i taktpinnen redan från start och tryckte på framåt. Efter drygt tio minuter gjorde Stine Larsen bort två spelare på vänsterkanten och hittade sedan in till Filippa Curmark - men lagkaptenen kom inte loss och bollen rensades bort.

Två minuter senare kom dock öppningsmålet. Hanna Wijk hittade till Pauline Hammarlund som tog ett skott från distans. Men Cajsa Andersson sträckte sig tillräckligt för att stöta bort bollen - men Larsen var perfekt placerad för att fånga upp den, och skicka in till Elin Rubensson som kunde ta till med skott som styrdes in igenom Saori Takarada och Andersson maktlös.

ANNONS

Sedan kom jobbade sig hemmalaget in i matchen. Yuka Momiki gjordes ner strax utanför straffområdet och bestämde sig för att själv ta frisparken. Men bollen gick strax över.

Och så såg det ut för kvitteringsjagade Linköping. Det ville inte riktigt med sig och bollarna lyckades varken leda sig in på mål eller in i mål. I stället var det då BK Häcken som kunde utöka i den 40:e minuten. Hisingslaget fick en frispark som letade sig in till Josefine Rybrink i straffområdet och 0-2 var ett faktum.

Men det LFC skulle få sig ytterligare en smäll innan vilan. Hammarlund drog till med ett distansskott långt utanför straffområdet, som även det genom en LFC-försvarare, letade sig in bakom Andersson.

Mardrömmen skulle fortsätta i den andra halvleken och i matchminut 63 rundade Anna Anvegård, Andersson i hemmaburen och hittade till Anna Csiki som kunde peta in 4-0 enkelt. Sedan fick gästerna även med sig en straff efter att Saori Takarada fått bollen på handen. Rubensson klev fram från elva meter men missade - men mittfältaren dundrade in returen.

ANNONS

Tröstreduceringen kom dock i slutet av den andra halvleken där Takarada nådde högst på en hörna till slutresultatet 1-5.

- Jag har inga ord just nu. Det känns jättejobbigt att förlora på det här sättet på hemmaplan. Vi var inte tillräckligt bra i dag, säger Linköpings Olga Ahtinen efter matchen.

- Vi spelade väldigt mycket en mot en, som vi gjort hela säsongen, och i dag förlorade vi för många. De kontrade hela tiden snabbt mot oss, och vi lät de komma för lätt. Sedan var det såklart svårt när vi låg under med 3-0 i första halvlek. Vi försökte samtidigt fortsätta spela vårt spel, fortsätter hon.

Hur känns det i racet om SM-guldet nu?

- Det är såklart inte bra för oss, men samtidigt har vi snackat hela säsongen om att vi vill fokusera på en match i taget. Så kommer vi fortsätta. Vi kan inte göra något annat. Vi måste bara göra vårt, säger Ahtinen.

ANNONS

Förlusten för Linköping innebär att man hamnar på en tredje plats i tabellen på samma poäng som Kristianstad. Samtidigt som Rosengård gör ett ryck i tabellen. För BK Häckens del har man kommit närmre en CL-plats.

Startelvor:

Linköping FC: Andersson; Karlsson, Fischer, E. Lennartsson; Selerud, Takarada, Ahtinen, S. Lennartsson; Kapocs, Momiki, Vangsgaard.

BK Häcken: Falk; Sandberg, Junttila Nelhage, Rybrink, Wijk; Curmark, Rubensson; Larsen, Anvegård, Csiki; Hammarlund.