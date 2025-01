LISTA: Alla klara övergångar inför damallsvenskan 2025

AIK

IN: Matilda Plan (Djurgården), Lukas Syberyjski (tränare).

UT: Vendela Dreifaldt, Wilma Ljung Klingwall, Michelle Rojas Flores, Annika Svensson (Djurgården), Beata Olsson (Kristianstad), Emelie Jansson (Sollentuna FK), Maja Johansson (Rosengård), Sofia Parkner (Kif Örebro), Jesper Björk (tränare).

Alingsås

IN: Isabella Svanström (IFK Göteborg), Malva Larsson (Jitex), Julia Elvbo (Lidköpings FK), Alexandra Blom (Mallbackens IF), Peo Häggström (tränare).

UT: Pernilla Milton, Parva Zarassi, Lisa Johansson, Josefin Johansson, Joakim Carlsson (tränare).

BK Häcken

IN: Elin Rubensson (Houston Dash), Nesrin Akgün (Växjö), Fanney Inga Birkisdóttir (Knattspyrnufelagio Valur), Carly Wickenheiser (Kristianstads DFF), Emilie Byrnak (FC Nordsjälland), Helena Sampaio (SC Trojans).

UT: Filippa Curmark (Fiorentina), Elma Junttila Nelhage (Lyon), Loes Geurts (slutar), Josefine Rybrink, Katariina Kosola (Malmö FF), Ruby Grant (Bayer Leverkusen).

BP

IN: Louise Hvarfner (Djurgården), Amanda Wulff (Bollstanäs), Louise Lillbäck (Bollstanäs), Clara Ekstrand (Kif Örebro).

UT: Elsa Karlsson (slutar), Ebba Hjalmarsson (Älvsjö AIK), Cassandra Larsson (Umeå IK), Fanny Hjelm Rönnlund (slutar), Ellinor Johansson, Klara Andrup (Napoli), Anna Koivunen (Djurgården).

Djurgården

IN: Annika Svensson (AIK), Alexandra Jonasson (Växjö DFF), Anna Koivunen (BP).

UT: Matilda Plan (AIK), StinaLisa Johansson (Malmö FF), Sara Lilja Vidlund, Agnes Hedman (Örebro SK), Maria Brochmann (Åsane Fotball), Louise Hvarfner (BP), Gina Schüller, Flavine Mawete.

FC Rosengård

IN: Emma Pennsäter (Växjö DFF), Emilie Woldvik (LSK Kvinner FK), Saga Andersson (Kif Örebro), Maja Johansson (AIK), Molly Johansson (Kif Örebro).

UT: Momoko Tanikawa (lån, Bayern München), Emma Berglund (slutar), Caroline Seger (slutar), Jessica Wik (IFK Norrköping), Rebecca Knaak (Manchester City), Cajsa Rubensson (Kif Örebro), Olivia Holdt (Tottenham), Olivia Schoug (Inter).

Hammarby

IN: -

UT: Ellen Gibson, Jonna Andersson (Linköping FC), Sara Kanutte Fornes (Malmö FF), Suzu Amano (lån, Växjö), Thea Sörbo (lån, Tenerife).

IFK Norrköping

IN: Jessica Wik (Rosengård), Jada Conijnenberg (Feyenoord), Stellan Carlsson (tränare, Piteå).

UT: Sara Kanutte Fornes (lån), Thilde Alvberger, Tyra Berggården, Selma Nyström, Stina Dahl Forslund, Tor-Arne Fredheim (tränare).

Kristianstads DFF

IN: Beata Olsson (AIK), Alice Egnér (Trelleborg), Viktoria Persson (Trelleborg).

UT: Carly Wickenheiser (BK Häcken), Julia Andersson, Josefin Harrysson (Växjö DFF), Clare Polkinghorne (slutar).

Linköping FC

IN: Jonna Andersson (Hammarby), Lilli Halttunen (HJK).

UT: Aimee Claypole (lån), Nellie Karlsson (Växjö DFF), Delaney Pridham, Lovisa Koss (Piteå), Amanda Rantanen, Leona Özdemir.

Malmö FF

IN: Tuva Skoog (Piteå IF), Sara Kanutte Fornes (Hammarby IF), Moa Öhman (Piteå IF), Ellen Löfqvist (Piteå IF), StinaLisa Johansson (Djurgården), Katariina Kosola (Häcken), Izzy D'Aquila (Portland Thorns).

UT: Lovisa Wifvesson (slutar), Mafalda Barboz, Linnea Svensson, Amanda Kander, Petronella Winblad, Kathrine Larsen, Linnea Hagberg, Sofia Wännerdahl, Ema Paljevic (Sparta Prag), Anna Welin Azinovic, Stella Malmros.

Piteå IF

IN: Maggy Henschler (Kif Örebro), Lovisa Koss (Linköping FC), Sharon Sampson (Mallbacken), Fredrik Bernhardsson (tränare, Gusk).

UT: Tuva Skoog (Malmö FF), Ellen Löfqvist (Malmö FF), Moa Öhman (Malmö FF), Ronja Aronsson, Samantha Leshnak Murphy, Stellan Carlsson (IFK Norrköping).

Vittsjö GIK

IN: Anna Haddock (Tennessee Soccer Club), Ilona Walta (FC Honka), Sofie Rewucha (Trelleborg), Sanni Ojanen (Kif Örebro), Amanda Altheden (Kif Örebro), Mladen Blagojevic (tränare).

UT: Sofia Hagman, Julia Leas, Tanya Boychuk (Montreal Roses), Lisa Pechersky, Cajsa Rubensson (lån), Shannon Woeller (Vancouver Rise), Lauren Brzykcy, Jonas Axeldal (tränare).

Växjö DFF

IN: Cornelia Baldi Sundelius (Sundsvalls DFF), Nellie Karlsson (Linköping FC), Miho Kamogawa (lån, JEF United Ichihara Chiba Ladies), Maja Bodin (Kif Örebro), Chloe Minas (Pittsburgh Panthers), Helmi Raijas (HJK), Ebba Wieder (Molde), Josefin Harrysson (Kristianstads DFF), Suzu Amano.

UT: Emma Pennsäter (Rosengård), Heidi Ellingsen (SK Brann), Alexandra Jonasson (Djurgården), Izabell Afram (IFK Värnamo), Hilda Gahnsby Dahl, Tilda Torstensson (Elfsborg), Nesrin Akgün (Häcken), Thordis Elva Augustdottir.

Saknas någon spelare? Har vi missat något? Kontakta ella.lindvall@tv4.se