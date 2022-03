LISTA: Fem damallsvenska spelare att hålla utkik efter

1. Loreta Kullashi (FC Rosengård)

Loreta Kullashi var otroligt viktig när hon spelade med Eskilstuna innan hon anslöt till FC Rosengård. Under sin första säsong med FCR hade anfallaren svårt att komma hitta sin plats men under försäsongen har hon sett otroligt viktig ut för mästarlaget. Och kan hon steppa upp på samma sätt under den damallsvenska säsongen kan detta mycket väl bli Kullashis genombrottssäsong.

2. Ellen Wangerheim (Hammarby)

Wangerheim var otroligt viktig för Hammarby under fjolårssäsongen. 17-åringen spelade alla matcher i damallsvenskan och har skrivit på för ytterligare tre år med Hammarby. Om hon blir kvar i tre år återstår dock att se, Wangerheim har tagit stora kliv och var senast i november på besök hos AC Milan. Det lossnade dock aldrig målmässigt för anfallaren, men får hon in målen är hon en spelare att hålla koll på den här säsongen och ett bra tag framöver.

3. Sofie Bredgaard (Linköping FC)

Sofie Bredgaard är den danska talangen som kom till Linköping FC 2020 - och som dessförinnan hade tränat med Manchester City och spelat en hel del i de danska ungdomslandslagen. Bredgaard drömmer om att bli bäst i världen, och det är ingen tvekan om att hon kan nå dit - om genombrottet sker i år eller om tre år får vi se. Men det är definitivt en viktig spelare i Linköping den här säsongen.

4. Matilda Nildén (AIK)

Matilda Nildén blev den första spelaren född 2004 att teckna ett avtal med AIK:s damlag. Det talar egentligen för sig själv. Sedan debuten i augusti hon spelat elva tävlingsmatcher med AIK och mycket talar för att hon kan ha en tongivande roll den här säsongen. Under försäsongen har Nildén varit bidragande i anfallsspelet och visat på fina egenskaper - därför är hon en spelare som man ska hålla utkik efter, för hon kommer vara hela skillnaden i AIK.

5. Anna Sandberg (Kif Örebro)

Sandberg är en talang som snabbt gick från F19 till att slå sig in i A-laget och bli en ordinariespelare för Örebro. Hon har spelat in sig en hel del och blivit extremt viktig för Örebro. Kan man få ut det mesta av henne så är hon någon som man ska hålla utkik efter både den här säsongen och kommande.